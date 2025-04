O curador do festival, Fernando Schuler, apresentando as mudanças do evento no Palácio Piratini. Camila Hermes / Agencia RBS

O Fronteiras do Pensamento retorna em 2025, mas de um jeito diferente. O tradicional evento de palestras com intelectuais da atualidade apresenta, agora, um formato inédito: o Festival Fronteiras. O evento será realizado durante três dias – 28, 30 e 31 de maio –, tendo como palcos principais a Praça da Matriz e os espaços em seu entorno.

A novidade foi apresentada oficialmente nesta quarta-feira (16), no Palácio Piratini, com a presença do curador do festival, Fernando Schuler, e do governador do Estado, Eduardo Leite, ocasião em que foram revelados detalhes do Festival Fronteiras.

No total, serão oito palcos simultâneos com atrações, sendo quatro deles com atividades gratuitas. Eles abrigarão nada menos que 40 nomes de relevância para debater a contemporaneidade.

Entre os destaques estão o cantor e imortal da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil, e o escritor moçambicano Mia Couto. A dupla será responsável pela avant-première do Festival Fronteiras, que ocorrerá em 28 de maio, no palco central da Praça da Matriz.

Já nos dias 30 e 31, o evento apostará em diferentes experiências e conteúdos, abordando temas como vida moderna, sociedade e comportamento.

Eduardo Leite no evento que apresentou o novo Fronteiras do Pensamento. Camila Hermes / Agencia RBS

Segundo Schuler, os pensadores convidados apresentarão conteúdos inéditos e autênticos, com a participação do público em conversas e experiências. A ideia é colocá-los "em uma saia justa", sem que haja uma palestra pronta, para que se sintam desafiados. Além dessas conversas, o formato busca unir arte, cultura e pensamento, além de atividades artísticas e gastronômicas.

Incluindo Gil e Couto, Lázaro Ramos, Maria Ribeiro, Drauzio Varella, Fernando Gabeira, Jeferson Tenório, Marcelo Rubens Paiva, Natalia Pasternak, Pedro Bial e Ana Suy estão entre os confirmados para o Festival Fronteiras (veja a lista completa abaixo). Eles protagonizarão encontros com mais trocas de ideias e experiências.

— O novo formato vem da necessidade que sentimos de renovação. E isto ocorre depois da revolução digital que a pandemia trouxe. Os hábitos mudaram. E a ideia de conferência, que acompanhou o Fronteiras desde 2006, mudou. As pessoas, agora, querem mais convivência umas com as outras — detalhou Schuler, explicando as mudanças pelas quais o evento passou.

Números musicais

Estas alterações de formato também trazem novos tipos de experiências. Nos dias 30 e 31, por exemplo, o encerramento das atividades do Festival Fronteiras se dará com musicais especiais: na primeira noite, uma homenagem a Antônio Cícero, compositor e poeta brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras que morreu em 2024, e, no fechamento do evento, show da banda Dingo acompanhada da orquestra do maestro Tiago Flores.

— O gaúcho gosta de um bom debate — afirmou Leite, durante o evento. — Neste contexto de reconstrução do Estado, é muito importante para o Rio Grande do Sul, neste mês em que estaremos completando um ano da enchente que devastou o nosso Estado, que possamos novamente receber o Brasil, que nos abraçou e se mobilizou naquela ocasião. Que possamos mostrar a eles que, depois de toda a ajuda, temos um Estado imperativo, vibrante, com um ambiente diverso, plural e agregador.

Confira os nomes confirmados no Festival Fronteiras:

Alvaro Machado Dias

Ana Suy

Antonio Risério

Assis Brasil

Christian Dunker

Claudia Tajes

Diana Corso

Drauzio Varella

Eduardo Bueno

Eduardo Gianetti

Eduardo Wolf

Elisama Santos

Fabrício Carpinejar

Felipe Pimentel

Fernando Gabeira

Fernando Schuler

Gilberto Gil

Gustavo Borba

Itamar Vieira Jr.

Jeferson Tenório

Juremir Machado da Silva

Lázaro Ramos

Leandro Karnal

Lira Neto

Luis Felipe Pondé

Lygia Maria

Malu Gaspar

Marcelo Rubens Paiva

Marcelo Tas

Maria Homem

Maria Ribeiro

Mariana Ferrão

Martha Gabriel

Mia Couto

Natalia Timerman

Natalia Pasternak

Pedro Bial

Sergius Gonzaga

Sidarta Ribeiro

Vera Iaconelli

Serviço

O quê: Festival Fronteiras

Festival Fronteiras Quando: nos dias 28, 30 e 31 de maio,

nos dias 28, 30 e 31 de maio, Onde: na Praça da Matriz e seu entorno

na Praça da Matriz e seu entorno Ingressos: disponíveis em festivalfronteiras.com

Para conferir as palestras dos palcos principais, serão oferecidos três tipos de ingressos conforme a experiência desejada pelo participante: Festival Fronteiras, Festival Fronteiras Pensador e Festival Fronteiras Exclusivo.

O Festival Fronteiras tem apresentação do Governo do Estado do RS; patrocínio master de Banrisul, Icatu Seguros e Corsan; patrocínio de Unisinos, Unimed, Banco Topázio, Sulgás e CMPC.