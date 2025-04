“Baita Sábado” ganha programa na rádio 92

Cris Silva comanda o "Baita Sábado 92" a partir do dia 3. André Ávila / Agencia RBS

O Baita Sábado, da RBS TV, que neste mês completou um ano de exibição, anuncia uma novidade: estreia no rádio, reforçando sua presença multiplataforma. A partir de 3 de maio, todo sábado, das 13h às 14h, a comunicadora Cris Silva estará no comando do Baita Sábado 92, na rádio 92.

O programa será um esquenta para o conteúdo transmitido na TV. A ideia é engajar o público com informação, entretenimento e música, mantendo o clima leve e descontraído que já conquistou os telespectadores.

Ao longo desses 12 meses, a atração percorreu o Rio Grande do Sul, esteve em mais de 20 cidades, participou de feiras e eventos regionais, e já levou mais de mil pessoas para conferir as gravações ao vivo, direto da plateia.

— Nas vésperas do meu aniversário, nada melhor do que ganhar um programa que vai estar bem no clima do que eu estou vivendo. O Baita Sábado na 92 vai ser um aquece para o que temos na telinha com participação de quem faz o Baita, promoções, bastidores e tudo isso embalado com uma boa música. Fica o convite para ouvirem na nossa rádio 92 — destaca Cris Silva.

Com a novidade, a partir desta sexta-feira (25), Cris Silva se despede do comando do Conecte 1ª Edição, que seguirá com apresentação de Albani. Já aos sábados, o Sabadão 92 passará a ir ao ar das 14h às 17h.