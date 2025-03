Shopping em Porto Alegre recebe exposição em homenagem aos 40 anos de Chaves no Brasil

Fãs dos seriados icônicos podem conferir a exposição no shopping Praia de Belas a partir do dia 20 de março. Televisa / Divulgação

Neste mês de março, Porto Alegre recebe a atração Chaves: A Exposição!, focada no universo das tradicionais personagens de Roberto Gómez Bolaños. Trata-se de uma homenagem para celebrar os 40 anos da estreia de Chaves e Chapolin no Brasil. Os fãs dos seriados icônicos podem conferir a exposição no shopping Praia de Belas a partir do dia 20 de março.

Esta é a maior mostra sobre Chaves já realizada no mundo. A atração conta com a reprodução de cenários da Vila do Chaves, túnel de abertura do Chapolin, loja com souvenirs e fotos inéditas dos bastidores das gravações.

Serão reconstruídos mais de 10 cenários que fizeram parte da vida de milhões de espectadores. Também serão exibidas réplicas de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra. Na exposição, é possível conferir diversas curiosidades sobre as produções de Chespirito.

Os visitantes poderão “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, na casa do Seu Madruga, no segundo pátio da vila e conhecer locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, entre outros cenários famosos do seriado. A visita dura em torno de uma hora.

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site do evento e custam R$ 25. A meia-entrada custa R$ 12,50. Até o momento, estão confirmados 10 dias de atração – a exposição funciona de 20 a 30 de março, exceto nas segundas-feiras. Confira abaixo horários e demais informações.

Serviço