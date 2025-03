Com corpos reais, exposição internacional chega a Porto Alegre para mostrar que a anatomia humana é impressionante

A experiência do filme Viagem Fantástica, de 1966, em que um grupo de cientistas embarca em um submarino que é encolhido e inserido dentro de um ser humano — e, por lá, percorre por todas as partes da anatomia, com a tecnologia de hoje, está bem distante de ocorrer. Para não dizer que é impossível.

Porém, para quem tem curiosidade de ver de perto como é o corpo humano real por dentro, com todos os seus mínimos detalhes, a exposição internacional Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano retorna à Porto Alegre. Depois de uma década, a reestreia ocorre nesta segunda-feira (10), a partir das 14h, no Barra Shopping Sul.

A mostra, que deve ficar por um mês instalada na Capital — prazo que pode ser prorrogado por mais 30 dias — apresenta nove corpos reais, em poses inusitadas, seja praticando esportes ou dançando, para detalhar ao público uma visão tridimensional da espécie humana, ilustrando os sistemas do corpo em uma forma dinâmica.

Além destes corpos completos, outros cem espécimes e segmentos, que contam com órgãos, também estão dispostos por oito galerias. A ideia é que o visitante conheça a estrutura de cada sistema da maneira mais real possível. Estão ali cérebros, corações, pulmões, rins, vasos sanguíneos, fígados, peles e ossos. Tudo muito esmiuçado, detalhado, impressionante.

E, mesmo que o nome da exposição carregue o nome de Human Bodies – corpos humanos, na tradução do inglês –, existe uma ala destinada a outros animais. Um corpo real de carneiro-selvagem, por exemplo, mostra o seu esplendor físico e a complexidade de sua estrutura. Outros espécimes também estão à disposição, como coelhos, sapos e lagartixas, reforçando as semelhanças e as diferenças internas entre os humanos e os bichos.

— A gente está vivendo uma fase em que a ciência costuma ser questionada. E as pessoas podem vir aqui e ver com os próprios olhos como é o corpo, como ele funciona, várias anomalias que podem acontecer, problemas de saúde que acometem as pessoas. Aqui a pessoa tem a oportunidade de conhecer isso ao vivo, falar sobre isso. Então, essa é a nossa missão: entreter, claro, mas educar também — explica Ana Maria Lima Santos, gerente geral da exposição.

Assim, é possível compreender doenças de uma maneira nova e, ainda, esclarecer os danos e lesões causados por problemas de saúde, como obesidade, artrite, câncer de mama e tabagismo aos órgãos. Também está presente uma cronologia de gestação, representada por fetos de diversos tamanhos, mostrando como é o seu desenvolvimento. Os corpos foram doados por gestantes que sofreram abortos espontâneos.

O método

Aberta para todas as idades, a visita, é importante destacar, não tem nada de mórbido – e nada de cheiro ruim também. A mostra é uma forma de celebrar o conhecimento e a espécie que provocou as mudanças mais drásticas do planeta ao longo das eras: a humana. Os corpos expostos são de pessoas que se doaram em vida para a ciência e, após as suas mortes – todas naturais –, foram submetidos ao método da plastinação.

Tal tratamento foi desenvolvido pelo médico alemão Gunther Von Hagens. O processo é realizado desde 1970 e consiste em dissecar um espécime e o submergir em acetona para extrair todos os líquidos corporais. Depois, o corpo é colocado em um banho de polímero de silicone e vai para uma câmara a vácuo, que substitui a acetona pelo polímero até o nível celular mais profundo.

Ao endurecer, a substância deixa o corpo em estado de preservação permanente, com duração infinita. O processo de plastinação de um corpo inteiro chega a demorar um ano para ser realizado, enquanto o de um pequeno órgão é estimado em uma semana.

A técnica foi dominada pelos chineses e, por isso, todos os corpos do acervo são oriundos do país asiático. E, apesar de ser realizada há décadas, apenas em 2007 o material resultante da técnica ficou disponível para o público — inclusive, em 2009, um outro acervo, Corpo Humano: Real e Fascinante, esteve em Porto Alegre, no mesmo BarraShoppingSul, apresentando a novidade.

— Para quem é estudante da área da saúde, é fascinante. É possível enxergar o corpo humano de uma forma que não se vê nos laboratórios de anatomia, porque os corpos que ficam no formol não têm essa consistência, esse detalhamento — afirma Ana Maria, explicando que a única parte que não é real são os olhos, que não resistem à técnica.

Além dos corpos humanos, ainda é possível ver animais na exposição. André Ávila / Agencia RBS

O espaço

Os acervos que apresentam os corpos humanos para o público, somados, já foram vistos por mais de 40 milhões ao redor do mundo. Com 1.000m² de área de visitação, a Human Bodies é uma realização da Smart Mix, Brasil e uma produção Opus Entretenimento – que está chegando em Porto Alegre com o seu novo segmento de atuação: o das exposições.

— A reestruturação que a Opus Entretenimento viveu no último ano nos apresentou uma área em potencial. Entendemos que ela merecia um destaque dentro da empresa e estruturamos um braço destinado a isso, a fim de expandir. O pilar estratégico Family é focado em projetos especiais, incluindo produções como Disney on Ice, já conhecido pelo público gaúcho, musicais e exposições. Estamos investindo em experiências incríveis para toda a família — explica Lucas Zaffari, CEO Opus Entretenimento.

Além disso, na Capital, haverá uma nova sala, inédita nas outras cidades, que é a das projeções, que mostrará a exposição por outro ângulo, mais interativo e digital, com explicações, curiosidades e detalhamentos.

Ao final do trajeto, o visitante ainda poderá levar para casa um livro que estará à venda, com um catálogo dos corpos e eternizando a experiência, que ficará guardada na memória, também, de maneira física.

