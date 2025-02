Rádio Gaúcha terá cobertura especial no Oscar 2025

No domingo (2), a partir das 21h, o público poderá acompanhar a transmissão do evento na rádio Gaúcha e no YouTube de GZH. Lewis Joly-Pool / AFP

No dia 2 de março, todos os olhares estarão voltados para o Oscar 2025, especialmente pelas indicações do filme brasileiro Ainda Estou Aqui e da atriz Fernanda Torres. A rádio Gaúcha, sempre presente nos grandes acontecimentos mundiais, fará uma cobertura especial diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, com a comunicadora Kelly Matos.

As transmissões começam na sexta-feira (28) com a apresentação do Timeline ao vivo da Hollywood Boulevard, onde fica o Dolby Theatre, palco da premiação.

No domingo (2), a partir das 21h, o público poderá acompanhar a transmissão do evento na rádio e no YouTube de GZH. No Gaúcha Faixa Especial, sob o comando de Ramon Nunes, Kelly compartilhará os detalhes da noite de Oscar em Los Angeles e os comunicadores Babi Bitencourt, Leo Oliveira e Larissa Guerra, apresentadores do podcast Escolhe o Filme, da rádio Atlântida, participam avaliando os filmes e projetando a cerimônia.

Repórteres também estarão nas ruas da Capital acompanhando os locais que estarão transmitindo a premiação. A Gaúcha anunciará os vencedores com comentários e análises dos filmes feitos pelo colunista de cinema de Zero Hora e GZH, Ticiano Osório.

Leia Mais Porto Alegre ganha mural em homenagem a Fernanda Torres