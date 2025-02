Geraldo Rodrigues Neto, premiado publicitário gaúcho, morre aos 71 anos

Geraldo Rodrigues Neto, um dos mais premiados publicitários brasileiros , morreu na última segunda-feira (3), aos 71 anos. Porto-alegrense, teve uma trajetória marcada pela criatividade, que renderam a ele mais de 120 prêmios , entre eles um Leão de Ouro no Festival de Cannes .

Rodrigues Neto deixa os filhos Henrique, Tamara e Priscila, a ex-esposa e irmãos, entre eles Marcino Fernandes Rodrigues Junior, o seu maior admirador e amigo. O corpo foi velado na terça-feira (4), no Memorial Santo André, na Grande São Paulo.

— O Geraldo, ou Geralde, como eu o chamava, era uma pessoa especial. Vai fazer muita falta para mim e para o mundo, era um irmão sensível, com um coração e uma alma gigante e generosa. Nos divertimos muito pela vida afora, com um apoio sem limites. Era um homem de princípios e valores inegociáveis e um talento da publicidade brasileira que, com pouco, fazia muito — disse o irmão Marcino.