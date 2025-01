Secretaria da Cultura do RS lança edital de R$ 20 milhões da LIC

Abrem neste sábado (1º) as inscrições para o financiamento de eventos culturais continuados e temáticos no Rio Grande do Sul através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC). Com orçamento de R$ 20 milhões, o edital, publicado pela Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira (30), prevê a seleção de 70 eventos a serem realizados no segundo semestre de 2025.