O YouTube divulgou, nessa terça-feira (3), a lista dos 10 criadores de conteúdo da plataforma que mais cresceram no Brasil em 2024. A análise se baseia no número de inscritos conquistados durante o ano.

1. Emilly Vick

Os vídeos mais assistidos da jovem no Youtube são "chiclete", com 73 milhões de visualizações, e "passamos a noite na academia", com 26 milhões de visualizações. Ela também se destaca com vídeos no Tik Tok, onde acumula 316 milhões de curtidas.