Em celebração ao legado centenário do poeta regionalista Jayme Caetano Braun, será apresentado nesta terça (30), às 20h, o espetáculo Jayme Caetano Braun - Um Século de Arte, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n º). Os ingressos são gratuitos mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou produtos de limpeza, no local, destinados à Casa do Artista Rio-grandense. Organizada por Izabel L’Aryan e Renato Fagundes, a homenagem contará com a apresentação de canções e poemas de Jayme. Além do declamador Pedro Júnior da Fontoura, o evento terá participações de Valdomiro Maicá, Patrício Maicá, Atahualpa Maicá e Daniel Torres.