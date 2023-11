Francisco Marshall sente saudade dos concertos, almoços e demais atividades que costumava organizar no StudioClio, projeto multicultural que funcionou no casarão situado na esquina da José do Patrocínio com a Alberto Torres, na Cidade Baixa. Foi ali que recebeu grandes nomes da música brasileira, como Egberto Gismonti, Edu Lobo e Yamandu Costa, além de ter realizado banquetes temáticos onde eventualmente surgia fantasiado.