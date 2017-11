Nova York – O espetáculo "Tiny Beautiful Things" (Pequenas Delicadezas) já havia começado há 10 ou 15 minutos quando Nia Vardalos, interpretando a personagem Sugar (Doçura), começou a falar da morte de sua mãe aos 45 anos e como, anos depois, ainda sentia a dor de não estar presente na hora de sua morte.

De repente, de algum lugar no teatro escuro vem o som de choro abafado, depois soluços altos e suspiros profundos, até o ponto em que há quase um primitivo uivo de dor. Os espectadores se viram em direção à jovem, agora chorando copiosamente, e murmuram ansiosamente entre si.

Exceto pelo que pareceu um breve momento de hesitação, e um lampejo de preocupação no olhar, Vardalos continuou a apresentação como se nada incomum estivesse acontecendo nas seis fileiras à sua frente.

Entretanto, este não era o caso.

"Eu a ouvi, claro que ouvi. Nós ouvimos todos eles", disse Vardalos alguns dias depois, tomando chá de camomila no restaurante da Biblioteca do Public Theater, onde a peça fica em cartaz até 10 de dezembro.

"Não dá para ignorá-los. Se eu pudesse, teria parado o espetáculo para dizer 'Está tudo bem. Pode chorar o mais alto que quiser'. Mas não podia, claro, então apenas olhei fixamente para ela, para que soubesse que eu a tinha visto, e continuei."

Essa não foi a primeira vez que alguém no Teatro Newman reagiu de maneira emocionada a um monólogo de Vardalos ou de seus três colegas de elenco na peça que é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por Cheryl Strayed, baseado em "Dear Sugar" (Cara Doçura), a coluna de aconselhamento que ela manteve por muito tempo on-line. Esta é a segunda temporada no Public Theater, depois de uma primeira aclamada pela crítica no final do ano passado.

Mais cedo naquela mesma noite, outra jovem, sentada na terceira fileira, começou a chorar quando Sugar contou como sua mãe não viveu o suficiente para ver a neta usar o vestido vermelho que as duas tinham comprado em uma venda de quintal anos antes.

E ela começou novamente – desta vez, mais alto – perto do fim do espetáculo, quando a personagem de Teddy Cañez contou a história de um pai que perdeu seu único filho de 22 anos.

"Senti que tinha que apoiá-la durante o espetáculo. Nós precisamos ouvir constantemente, não apenas uns aos outros atuando e reagindo, mas também o que se passa com o público. Aqui, ele se torna parte da apresentação", disse Vardalos.

Qualquer peça, obviamente, terá seus desafios, desde monólogos complicados a mudanças abruptas de cena, além de distrações como celulares sendo desligados e alguém roncando na primeira fila. "Sim, já vi isso também", contou Vardalos.

Mas "Tiny Beautiful Things", com seus contos de morte prematura, de um aborto espontâneo que ainda persegue uma mulher anos depois e de assédio sexual – todos tirados de cartas escritas a Strayed e suas respostas muitas vezes profundamente pessoais – tem uma crueza emocional que parece pegar o público de um jeito inesperado. (Claro que nem todas as histórias são tristes: pelo menos um monólogo, sobre um papai-noel sensual, arranca risadas todas as noites.)

"Se há 300 pessoas no teatro, então existem chances de termos um espectador que esteja no aniversário de alguém que amava e já se foi, ou talvez no fim de uma relação", disse o diretor Thomas Kail. "Então, algo que pode não ter significado para você afeta profundamente quem está sentado na fileira de trás."

Depois de uma matinê recente em um domingo, quatro velhas amigas – duas que vieram do Canadá e duas vivendo em Nova York – estavam do outro lado da rua do Public Theater refletindo sobre a peça que tinham acabado de ver.

"Foi como uma terapia de grupo", disse Carolyn McAskie, 71 anos, rindo para as amigas.

"Eu sei. Acho que foram 90 minutos, mas pareceu muito mais curto, como se tivesse saído de uma sessão de 50 minutos com meu terapeuta", respondeu Roxanne Carrillo, de 65.

Em outra noite, Monique Bernstein, 28 anos, estava no lobby do teatro segurando um programa para Vardalos autografar enquanto limpava os vestígios das lágrimas que havia derramado no último e extenso monólogo, sobre o luto do pai que perdeu o filho.

"Li o livro e adorei. Mas há algo diferente quando estamos no meio de uma plateia, que não acontece quando lemos o livro sozinhos, é uma experiência de conexão. Havia uma mulher chorando baixinho atrás de mim e pensei: 'Não me sinto tão mal!'", contou ela.

Kail disse que estava na plateia quando a mulher soltou seu gemido de angústia.

"Cada pessoa naquele palco, as quatro, foram afetadas de sua própria maneira. Cada um teve que lidar com o que significava ouvir alguém que claramente estava sofrendo. Isso abriu e expandiu a peça de uma forma que eu não tinha visto em outras noites."

Após cada atuação, Vardalos sai pelo lobby do teatro, dá alguns autógrafos, posa para algumas selfies, e até brinca e ri com pessoas que talvez estivessem segurando as lágrimas na poltrona minutos antes, mas que agora se entusiasmam ao conhecer a estrela de "Casamento Grego".

Mas não todas as noites.

"Às vezes, sou tão afetada pelo que acontece com os espectadores que não saio logo em seguida. Preciso ficar sozinha. Sei que há pessoas esperando – e como atores, queremos agradar –, mas algumas vezes não consigo sair. Não consigo mesmo."