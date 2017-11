Bamiyan, Afeganistão – Os dois hotéis estão separados por um trecho asfaltado de estrada de cerca de 360 metros, mas parecem ficar em mundos diferentes. O que os une são os restos de duas estátuas gigantes de Buda, atrás de cada um, e a história do Vale de Bamiyan, no Afeganistão – com seu futuro incerto, assim como o dos Budas.

O Hotel Gholghola está em uma propriedade de US$5 milhões com suítes de luxo e 99 itens no cardápio, incluindo uma salada ucraniana e espaguete à bolonhesa.

Além da estrada está uma cabana de barro de dois quartos, alugada por US$50 por mês em um contrato de um ano – ou até que a administração dessa província central do Afeganistão venha demoli-la. É chamado de Hotel Fairness (para homens e mulheres), segundo a placa que fica do lado direito da propriedade, ou Hotel Mohammed Hussain, segundo a que está na frente da casa.

"Temos feijões e temos sopa", avisa Hussain assim que novos hóspedes entram.

O Fairness não é exatamente um hotel. É mais uma espelunca de beira de estrada, com um quarto extra que um amigo da vila de Hussein usa como armazém para o repolho e as abóboras que vende no mercado.

Mais de uma dúzia de vespas estão zumbindo ali dentro. Quando Paiwand Ali, filho de Hussein que está no quinto ano e é seu aprendiz, pega a vassoura para limpar as migalhas de pão, cobre-se com o capuz do casaco para evitar ser picado por elas.

"Elas não vão tocar em você se você não tocá-las", Hussein garante para o filho – e para todos os novos clientes que veem as vespas logo que entram no local.

Do outro lado, Gholghola é o projeto de estimação do gigante da construção Hajji Nabi Khalili, irmão de um antigo vice-presidente do Afeganistão, Karim Khalili. O dono do hotel selecionou pessoalmente os candelabros e o papel de parede com motivos suaves que lembram os antigos hotéis de Nova York.

Com uma equipe de 38 pessoas, o estabelecimento mantém um alto padrão, mas dificilmente ganha para pagar os custos. Mesmo no pico da temporada turística, apenas 45 quartos estão ocupados. Para a família Khalili, no entanto, sendo Bamiyan há tempos sua fortaleza política, os lucros nunca foram uma prioridade.

"Havia a necessidade de um espaço bom – para turistas, autoridades, visitantes. Em termos de qualidade e padrões, este é o melhor lugar que temos em Bamiyan", explica o gerente do hotel Azghar Yusufi.

O Gholghola tem um retrato do ex-vice-presidente bordado no pequeno carpete do saguão. Também possui várias pinturas das estátuas gigantes de Buda, cavadas na pedra, que tornaram essa região famosa em todo o mundo, antes de sua destruição pelas mãos do Taliban em 2001.

"Os Budas eram a identidade de Bamiyan. Tenho confiança de que irão reconstruí-los. Mas talvez devessem deixá-los assim para mostrar o que o Taliban fez?", pergunta Ustad Abdullah, de 63 anos, professor de biologia que estava cortando capim para suas vacas em um campo próximo.

Abdullah se lembra da semana, na primavera de 2001, quando o Taliban bombardeou as estátuas com tanques de artilharia.detonaram uma grande quantidade de explosivos – cerca de 11 caminhões cheios, segundo o pesquisador Abas Arefi – colocados nos Budas, o que deixou apenas as molduras de pé.

Segundo as tradições orais locais, os Budas costumavam ter joias nos lenços que usavam na cabeça e até mesmo diamantes nos olhos. Quando os moradores acordavam e viam o sol da manhã refletido nas estátuas, sentiam como se os gigantes os estivessem protegendo.

Da varanda das suítes do hotel (que custam US$130 por noite), a vida no vale parece uma pintura.

Em um fim de tarde de outubro, os contornos dos velhos Budas, ainda visíveis em suas molduras, pareciam vazios, com pequenos sopros de poeira passando em frente deles, onde homens e mulheres colhiam batatas ou cuidavam das plantações de couve-flor e de repolho. Rebanhos de ovelhas pastavam. Pequenos canais de água desapareciam nos campos, como se tivessem sido criados com a ponta suave de um pincel.

A maioria das casas ao pé dos Budas é feita de barro, que lembra o arenito em que as estátuas haviam sido esculpidas mais ou menos 1500 anos atrás. Há tons de cores, porém, na folhagem dos álamos, nas malhas laranja e turquesa neon das crianças que pastoreiam duas ovelhas vacilantes.

No local de Mohammed Hussain, um pote de chá, um pedaço de pão e uma salada de repolho estão incluídos no almoço de feijão de US$0,80 ou na sopa de carne de US$ 1,20.

Se você pedir com jeito, pode até conseguir pimenta fresca.

Hussain e seu filho saem de casa ao amanhecer. Eles aquecem o samovar. No café da manhã, servem chá e ovos.

Para o almoço, Hussain, cozinha carne e feijões. Paiwand Ali traz pão fresco da padaria da esquina.

Hussein sabe quantos de seus clientes gostam da comida.

Um idoso, curvado sobre sua tigela de sopa, aperta com os dedos os dois pedaços de carne servidos em um pratinho de metal.

"Esta está boa. Esta aqui está muito dura", disse o homem.

A carne dura foi substituída. "Para você, claro", falou Hussain.

Um homem com um boné verde e um terno desgastado típico do trabalhador que tem apenas um, entrou. Ele deu um alô e depois avisou: "Quero metade de um prato de sopa".

"Não posso fazer meio prato", respondeu Hussein.

"Então vou tomar tudo. Faça gorduroso", pediu o homem.

Depois de comer, os homens serviram xícaras e mais xícaras de chá de suas chaleiras individuais, abraçaram seus joelhos e fixaram o olhar na agitação do mercado em frente à janela.

"Uma garota perdeu a bolsa no mercado e não conseguia parar de chorar", contou um cliente. Seu filho, sentado ao lado dele, focou nas vespas voando sobre sua cabeça, entrando e saindo de um buraco no teto.

"Talvez seu telefone esteja na bolsa, e o número de seu namorado esteja no celular. Esse tipo de menina que vai para a escola – todas têm namorado", disse Hussain, fazendo uma pausa para tomar um chá na cadeira vermelha de plástico do lado do samovar.