Londres – Treze anos atrás, depois de receber as críticas mais escabrosas pela participação no filme "Alexandre", o irlandês Colin Farrell bolou o que achava ser um plano brilhante para lidar com a humilhação.

"Onde posso usar uma máscara de esqui sem ser jogado contra a parede por um bando de agentes da SWAT?", ele conta ter pensado na época.

Resposta: Lago Tahoe, onde Farrell passou os dias seguintes, mascarado e bêbado, lutando contra a necessidade de se desculpar com quem quer que tivesse ido ao cinema por desperdiçar tempo e dinheiro. Nenhuma situação de vida captura na íntegra as complexidades da pessoa, mas essa ajuda a explicar o carinho generalizado por Farrell. É difícil resistir a um malandro sensível, principalmente um astro de cinema com a sinceridade de admitir que a execração pública foi, no fim das contas, uma coisa boa.

"Eu andava precisando de um chute no traseiro. Muito, muito mesmo. Porque era um chato. Conquistei muita coisa, muito rápido. Virei um arrogante", conta o ator de 41, durante entrevista recente.

Desde então Farrell passou por uma metamorfose, e continua a mudar. Há uma década, ele interpretava o herói de ação genérico – ou pelo menos tentava – em seus filmes e/ou para si mesmo. Recebia avaliações medianas e conquistou a fama de mulherengo malcomportado com um apetite insaciável por bebidas e drogas. Depois de finalmente ver seu brilho se apagar, foi para a reabilitação assim que a última superprodução de que participou, "Miami Vice", foi concluída, em 2006.

Mas em vez de esperar mais e fazer uma volta triunfal, Farrell retornou discretamente, com interpretações sinceras – como no independente "Na Mira do Chefe", de 2008, e "Coração Louco", de baixo orçamento, que lhe rendeu elogios. E antes que o público começasse a se sentir à vontade, voltou a mudar radicalmente, partindo para o território do cinema de arte pura, estrelando "O Lagosta", do grego Yorgos Lanthimos, em 2015, e, mais recentemente, "O Sacrifício do Cervo Sagrado". No primeiro, as pessoas são forçadas a virar bicho se não encontrarem um par romântico; o segundo conta a história de um pai/marido que pode ter matado um membro da própria família após aparentemente ter sido vítima de um feitiço, mas nenhum dos dois é o tipo de trabalho que se esperaria de um sujeito que já interpretou Sonny Crockett.

Farrell me encontrou para um bate-papo no bar de seu hotel, perto de Piccadilly Circus, onde está hospedado enquanto roda "Dumbo", da Disney, com Tim Burton dirigindo atores de carne e osso.

Passou a maior parte dos últimos doze meses em sets e confessou estar morrendo de saudades de casa, em Los Angeles, e dos filhos, de 14 e oito anos.

"Digo isso como alguém bem consciente da sorte que tem; não estou falando para terem pena de mim. Mas já estou mais do que pronto para ir embora. Não vejo a hora de poder fazer uma caminhada, ver os meninos e sair para dar uma volta com eles."

Antes de "Dumbo", do qual afirma estar gostando muito, ("Tem comedor de fogo, os caras andando em cima de bolas gigantescas, trapezistas... e o Tim Burton correndo para lá e para cá com uma vara. Genial") Farrell esteve em Chicago rodando "Widows", com Steve McQueen; antes disso, trabalhou em "Roman J. Israel, Esq.", com Denzel Washington. E antes ainda veio "O Sacrifício do Cervo Sagrado", rodado em meados de 2016, em Cincinnati – filme que, dessa leva mais recente, foi o que mais o afetou.

Com roteiro de Lanthimos e Efthymis Filippou, é muito mais sombrio que "O Lagosta", carregado de ares cada vez mais claustrofóbicos. Nele, Farrell adota um tom monótono semelhante ao de "O Lagosta", mas as semelhanças param aí.

David, seu personagem nesse último, é sem graça, introvertido, inocente e desesperadamente solitário – e o resultado é especialmente comovente, principalmente vindo de alguém tão intenso quanto Farrell, que diz ter se sentido verdadeiramente livre interpretando alguém tão contido. "Da maneira como o personagem é descrito, não precisei tentar – e nem quis – ser descolado, interessante, maneiro." Já Steven, o cirurgião que encarna em "O Sacrifício", é astuto e arrogante, o que o deixou muito deprimido ao final das filmagens.

Ficou interessado no papel pela mesma razão que o atraiu a "O Lagosta", ou seja, o brilhantismo, em sua opinião, dos mundos tortos que Lanthimos cria. Já o roteirista/diretor, viu em Farrell um colaborador para lá de criativo.

"É uma verdadeira dádiva esse tipo de relacionamento, pois permite que a gente vá além, que explore outras coisas além do lugar-comum. Esse trabalho foi um desafio, um lance bem diferente, mais complexo e sombrio, mas eu sabia que ele entenderia e daria o tom certo", elogia Lanthimos.

Apesar de já ter feito inúmeros filmes grandes, Farrell sempre preferiu os menores, pelas histórias mais específicas que contam. Quando Martin McDonagh o convidou a interpretar um mercenário em "Na Mira do Chefe", basicamente lhe dando uma segunda chance, ele quase recusou o papel – afinal tinha participado de uma sequência de longas ruins e ainda sentia os efeitos do desastre que fora a película sobre a vida de Alexandre, o Grande. Temia que seu nome começasse a assustar e afastar o público.

Foi um período turbulento. Ele tinha acabado de sair da reabilitação, tendo finalmente cedido às pressões familiares para dar um rumo na vida. Quando pergunto o que o levou ao fundo do poço, ele é sucinto: "A vida." Depois, porém, acrescenta: "A intensidade da fama repentina, que veio com tudo depois que Joel Schumacher me escolheu para fazer 'Tigerland - A Caminho da Guerra' (2000) e depois 'Por Um Fio' (2002)".

"Você começa a ouvir as pessoas elogiando, falando coisas a seu respeito, usando chavões, os presentes, os mimos... não é minha natureza acreditar nessas coisas. Até tentei ir na onda, mas não deu."

Seu primogênito, James Padraig, nasceu em 2003 (fruto de seu relacionamento com a modelo Kim Bordenave) e, a princípio, Farrell achou que seria melhor ser amigo do filho. "É, porque um bebê de seis meses precisa exatamente de um amigo de 27 anos que está sempre bêbado ou chapado", brinca. Teve o segundo filho, Henry, com a ex-namorada, a atriz polonesa Alicja Bachleda-Curus. Farrell tem guarda compartilhada de ambos e revela que não se lembra de nenhuma decisão que tenha tomado nos últimos doze ou treze anos que não levasse em conta o impacto que ela teria nos dois.

Agora sua vida gira em torno dos meninos, sua casa em Los Feliz, Los Angeles, ioga ("Disse que adoro, não que estou praticando") e sauna ("Totalmente purificador").

"Ele era um maluquete e agora canalizou toda essa energia para a família e o trabalho", descreve o diretor Dan Gilroy, que justifica a escalação de Farrell em "Roman Israel" em parte porque sabia que ele não se intimidaria com Denzel Washington.

Farrell pretende agora tirar férias bem longas, e se diz aberto para o que vier – sejam heróis de ação, embora não goste de armas, ("Odeio'!') ou, na onda dos filmes de Lanthimos, papéis menos sensuais, ainda que talvez seja o único a caracterizá-los assim.

"Ainda acho que estava sensual naqueles filmes, sim. Para deixar de sê-lo, só arrancando a cabeça dele', brinca McDonagh, por e-mail.