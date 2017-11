Destaques da programação de sábado Os destaques deste sábado na Feira do Livro incluem o mundo dos quadrinhos e as histórias do escritor Hans Christian Andersen.

O ilustrador sueco Kim W. Andersson marcará presença no evento nesta tarde, no painel “Literatura e quadrinhos de horror no Brasil e no mundo”. Andersson é autor do HQ Alena, que conta uma história que mistura amor e terror. O encontro ocorre às 16h30 no Auditório Barbosa Lessa, localizado no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, no centro da Capital.