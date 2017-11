Começa nesta quarta-feira (01) um dos maiores eventos literários do estado, a 45ª Feira do Livro de Pelotas. Nos 15 dias de evento, organizadores aguardam grande movimentação na Praça Coronel Pedro Osório. A programação não ficará restrita à literatura, também haverá shows musicais, torneio de xadrez e desfile Cosplay.

Com o tema “Cidade dos livros: patrimônio e imaginação”, a Feira do Livro quer resgatar a história, tradição e cultura pelotense, e incentivar o público sobre a importância da leitura em ações conjuntas. Um espaço será reservado para proporcionar um roda de conversa dos leitores com o escritores que vão lançar livros na feira.