Casa das Etnias em Caxias do Sul Jonas Ramos / Agencia RBS

Começa nesta terça-feira (24) a 7ª edição da Semana das Etnias de Caxias do Sul. Com o tema Preservação da Diversidade Étnica do Rio Grande do Sul, a programação segue até a próxima sexta-feira (28), com palestras, apresentações culturais e debates.

Nesta edição, está prevista a participação de diversos grupos do Estado, como a Associação dos Descendentes dos Imigrantes Boêmios, de Nova Petrópolis, os Mbyas Guaranis, de Porto Alegre, e a União das Etnias, de Ijuí. Eles irão debater, juntamentecom o diretor de Cidadania e Diversidade Cultural do Estado, Leoveral Golzer Soares, sobre a diversidade cultural e linguística. A ideia é evidenciar o movimento de preservação étnica como um fator de desenvolvimento cultural, social e econômico.

Às 20h30 desta terça (24), tem apresentação do Grupo Alles Gut, de danças folclóricas alemãs. Todas as atividades serão realizadas na Casa das Etnias e no estacionamento do Centro de Cultura Ordovás. A entrada do público é gratuita. O certificado de participação será entregue para quem realizar inscrição pelo email cleri66@hotmail.com ou pelo telefone (54) 9.9117-0564. A organização não tem um público estimado, mas espera que em todos os dias o espaço de mais de 90 lugares fique lotado.