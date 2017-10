A Polícia Civil de Caxias do Sul vai investigar o caso do bailarino da Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul que foi contido por guardas municipais e levado ao Postão 24 Horas durante uma apresentação na Praça João Pessoa, no bairro São Pelegrino no sábado (28). O bailarino Igor Medina, 26 anos, registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) da cidade.