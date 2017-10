Londres – Denise Gough nunca esteve em Nova York; e ela jurou para si mesma que a primeira vez que a visitasse seria como atriz. "Eu queria esperar. Pensei: um dia vou fazer teatro em Nova York, e é assim que vou vivenciar a cidade."

Seu sonho está se realizando de forma bastante espetacular. Neste mês de outubro, a irlandesa leva sua atuação estelar em "People, Places & Things", de Duncan Macmillan, para o St. Ann's Warehouse. Em fevereiro, ela vai participar do que chama de "o grupo mais lindo" e de "teatro da Marvel", atuando em "Angels in America" com Andrew Garfield e Nathan Lane no teatro Neil Simon, na Broadway.

O roteiro intenso de Macmillan é centrado em Emma, atriz e viciada em drogas que vai para a reabilitação após perder o foco durante uma produção de "A Gaivota". Através dos sentidos, a peça transmite os altos e baixos desesperadores da dependência, onde o papel da personagem principal exige uma atriz que vá fundo: Emma é muito inteligente e engraçada, mas também destrutiva, ferida e vulnerável.

É um grande papel e Gough, de 37 anos, não apenas assumiu o desafio, mas também arrasou. Ganhou o Olivier e outros prêmios pelo desempenho descrito como virtuosístico e emocionalmente destrutivo, e foi comparada a Mark Rylance em "Jerusalem".

Tudo isso foi uma aprovação justa, com os críticos celebrando a estrela secreta do teatro britânico – tão camaleônica que passou mais de uma década sem ser reconhecida – que finalmente chegou ao sucesso. A peça, que se originou no National Theater em uma coprodução com a Headlong, foi devidamente transferida para o West End.

Mas o sucesso só veio com o tempo: se Gough não tivesse conseguido o papel, ia abandonar a vida de atriz por completo. Ela havia passado um ano inteiro sem trabalho e estava sem dinheiro.

Durante um almoço recente em uma brasserie no oeste de Londres, onde faz uma piada ao pedir ostensivamente uma massa com lagosta, ela consegue rir quando vê a distância que conseguiu percorrer. "Não acredito que cheguei até aqui. É completamente insano."

Gough, que vive em Londres desde que era adolescente, é uma ótima companhia, com um papo tão rápido e brilhante quanto seus olhos extremamente azuis. Ela claramente não tem tempo para besteiras e gosta de fazer pouco das pretensões dos atores. ("Adoro gritar 'Macbeth'.") Porém, sob o sarcasmo recheado de palavrões, habita uma crença espiritual de que o universo se desenrola como deveria; ela rejeitou o catolicismo, mas mantém a "fé em um poder superior, algo muito pessoal".

Então quando Emma apareceu, ela teve a sensação de que era o destino. "Vocês podem rir, mas sinto que os personagens me encontram. Aqueles que tenho que representar, vou representar."

Mas para isso, teve que dar duro, chegando até mesmo a cheirar uma carreira de açúcar de confeiteiro para um teste. "Foi um desses testes míticos. Essa peça precisa de um talento, alguém muito carismático. Denise chegou, agarrou-a pelo pescoço e a derrubou", recordou-se Macmillan, cuja adaptação de "1984" acabou de encerrar na Broadway.

Por que ela acha que "People, Places & Things" tem uma conexão tão profunda com o público? "Existe alguém em sua vida com problemas com o vício?", ela me devolveu a pergunta. "Assim como todos nesta sala, porém tudo está envolvido em vergonha. Duncan lida com nossa necessidade de conexão com o outro em relação a isso."

Jeremy Herrin, diretor da peça, reconheceu que "a cultura americana é muito mais versada em narrativas de vício, com um consumo maior de autoajuda e papos terapêuticos do que nós britânicos reprimidos", mas concorda que o tema é universal. E o desempenho do Gough é essencial. "Denise está em sintonia com o assunto. Ela entende. É muito corajosa", continuou Herrin.

Nos ensaios, onde as lágrimas rolam e cordas vocais certamente são destruídas, é impressionante como a atriz também se refere frequentemente ao tempo em que a companhia passou com viciados, em um centro de recuperação no sul de Londres.

"Acho incrivelmente corajoso um viciado que consegue ficar limpo. A coisa mais vanguardista que podemos fazer no mundo hoje é viver sóbrio, porque se há uma época em que dá vontade de se desligar todos os sentidos, é agora, certo?", comenta ela.

Pessoas da plateia se abriam com ela depois das apresentações; Gough ainda usa um colar de pingente que um viciado em recuperação lhe mandou em sinal de gratidão. "É mais do que uma peça para mim", explicou. E não a colocará em risco sucumbindo ela mesma ao excesso.

"Não, já fiz de tudo, não preciso mais. Estou bem tranquila agora, porque meu trabalho é muito importante para mim e não quero (palavrão) tudo."

Gough está se tornando uma presença mais regular na tela, aparecendo recentemente em "Guerrilla", minissérie de John Ridley, no canal Showtime, sobre o movimento black power britânico. No ano que vem, ela interpreta a amante de Keira Knightley em "Colette", filme sobre a escritora francesa; Gough faz Mathilde de Morny, que vestia ternos e foi "uma das primeiras mulheres a se identificar como homem".

Porém, seu coração pertence ao teatro. Começou a se envolver com ele ao interpretar Miss Hannigan, em uma produção escolar de "Annie". "Fiz o público rir, e me lembro de ter pensado: 'Sim, isso é bom; quero mais'."

Ela cresceu em Ennis, Irlanda; seu pai era líder de um grupo de pescadores, a sua mãe, conselheira matrimonial. Foi a sétima de 11 filhos, o que explica o seu amor pelo aplauso.

"Obviamente, é psicológico. Agora, o que faço para viver é chamar a atenção. Mas não fui criada com o pensamento de que atuar era uma possibilidade." Teimosa e determinada a provar aos pais que estava certa, ela se mudou para Londres com apenas 15 anos e, depois de alguns anos vivendo precariamente, ganhou uma bolsa de estudos para a Academy of Live and Recorded Arts.

Sua experiência fez dela uma ferrenha defensora da imigração e do apoio governamental para quem está desempregado ou tem baixa renda, assunto preocupante no Reino Unido.

"Sou imigrante, mas a diferença entre mim e os que morrem no mar é que sou branca e falo inglês e isso é profundamente preocupante. A Inglaterra salvou minha vida, mesmo. Aproveitei tudo que este país tem para oferecer, e agora estou retribuindo."

Ela se incomoda com a política contemporânea em seu país adotivo, particularmente a decisão de deixar a União Europeia. Isso, além da eleição do presidente Donald Trump, a incomoda. Porém, "People, Places & Things" também foi uma base para a compreensão do atual estado de turbulência mundial.

"Um viciado tem que chegar ao fundo do poço antes de mudar de vida. Talvez o mundo esteja no fundo do poço e teremos um glorioso despertar espiritual, no qual todos comecem a cuidar uns dos outros."

No geral, ela é uma otimista? "Tenho que ser, caso contrário, ia sufocar. Não posso perder a esperança. De jeito nenhum", respondeu.

Às vésperas da estreia da temporada de quatro semanas de "People, Places & Things" em Nova York, Gough vai reprisar seu papel de meados deste ano: Harper, outra viciada, dessa vez em Valium, em "Angels in America", de Tony Kushner.

Mas o público pode esperar uma Harper mais combativa, não uma vítima.

"Alguém me disse: 'Ela está realmente com raiva'. Bem, você não estaria? Harper tem que se salvar. É por isso que o discurso no final é puro contentamento. Tem que ser: 'Vai ser muito difícil, mas vou ser livre'. Livre do vício, livre de um marido que não me ama, livre para ir embora."

Gough balança a cabeça. "Meu Deus, como as mulheres são valentes."