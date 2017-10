O espetáculo Reencontros de Natal é uma das novidades deste ano do Natal Luz de Gramado e terá sua primeira apresentação no Lago Joaquina Rita Bier na noite deste sábado (28), às 21h30min. O espetáculo destaca o sentimento das pessoas que estão distantes e aproveitam o Natal para se reencontrar. Mais de 85% dos ingressos foram vendidos.

No domingo (29), é a vez do Grande Desfile de Natal. A cobertura que estava sendo montada foi derrubada pelo temporal da semana passada, mas o show está mantido para às 21h30min. Segundo o presidente da Gramado Tur, Edson Nespolo, equipes trabalham para terminar a montagem da estrutura na ExpoGramado. Só falta finalizar a arquibancada e estrutura de som e luz, o que deve ocorrer no final da tarde deste sábado (28), segundo Nespolo . Conforme Edson Erdmann, diretor artístico do Natal Luz, serão 42 carros e alegorias presentes no desfile.