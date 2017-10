Teerã, Irã – A antiga cervejaria, caindo aos pedaços e infestada de baratas, era um abrigo improvisado para viciados em drogas no movimentado centro de Teerã. A maioria das pessoas passava batido por ela, um local feio e decadente em uma cidade dominada por arranha-céus e guindastes de construção.

Mas quando Hamidreza Pejman – um amante das artes que vive de calça de moletom e que tem a missão de levar a arte iraniana para o mundo todo – se deparou com o local, viu outra coisa: um espaço para exibir obras internacionais e construir pontes entre artistas iranianos e estrangeiros. "Um lugar onde a arte pode ser arte, não importa o custo", disse ele.

Pejman, de 36 anos, que já chegou a limpar banheiros em Londres, mas enriqueceu com a construção civil no Irã, pegou seu talão de cheques e comprou a cervejaria no ano passado.

Nos dois anos em que sua Fundação Pejman, sem fins lucrativos, está ativa, ele não só comprou muitas obras iranianas, mas também apoia dezenas de artistas, locais e internacionais.

Na verdade, diz que seu amor pela arte acabou se tornando tão caro que foi forçado a reduzir seus gastos em outras coisas. "Tive que voltar a morar com meus pais, há três meses, para economizar. E estou vendendo meu Porsche." E acrescentou: "Meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso. Minha meta é liberar nossa cena artística das garras do dinheiro e tentar fazer as pessoas interagirem o máximo possível com a arte".

Em vez de derrubar a cervejaria, o que normalmente acontece em Teerã com os edifícios de mais de 30 anos, ele resolveu restaurá-lo e preservar seu caráter industrial. Chamou-o de Fábrica Argo, não por causa do filme de Hollywood sobre a crise dos reféns no Irã, mas pela cerveja que já foi produzida lá.

"Passamos muito tempo apagando nossa história nesse país. Não devemos derrubar nossas construções", disse ele na cavernosa sala da caldeira do edifício, que agora é parte do espaço de exposição.

Quando entrou aqui pela primeira vez, o local estava cheio de garrafas, rótulos e recibos, prova de que, antes da revolução islâmica, o consumo de álcool era comum no Irã. "Guardei tudo. Essas coisas também são uma parte de quem somos."

A Fábrica Argo, que abriu em fevereiro, foi um sucesso instantâneo. Não cobra entrada e não pôs as obras à venda. Estudantes de arte a visitam, vindos de vários lados do país, além de turistas e uma variedade de outros iranianos. A primeira exposição destacou um artista franco-argelino, Neil Beloufa, que produz filmes e instalações. Pejman o convidou, juntamente com sua equipe, para ir a Teerã, e eles, por sua vez, interagiam com artistas iranianos para criar a exposição.

Essa exibição vai para Paris em 2018. "Mas aqui no Irã as pessoas já a terão visto. Em vez dos artistas serem sequestrados pela máfia da arte, quero dar aos iniciantes a oportunidade de crescer e interagir com os de outros países", disse Pejman.

Os censores iranianos, que estão muito menos ativos do que no passado, até agora ignoram a Fábrica Argo. "Somos muito mais livres no cenário da arte local em comparação com o passado e encontramos coragem para fazer muito mais", afirmou ele.

Talvez a afinidade de Pejman com jovens artistas batalhadores tenha surgido porque ele também enfrentou muitas batalhas cedo na vida. De muitas maneiras, teve sorte de completar 17 anos em 1997, ano em que um presidente reformista, Mohammad Khatami, chegou ao poder.

Pejman foi aceito na Universidade de Arte Soureh em uma época hoje descrita por muitos como uma primavera política. Professores proibidos de ensinar em outros lugares por razões políticas, combinavam disciplinas como Sociologia e Filosofia com as aulas de arte. "As sementes do meu amor pela arte foram plantadas lá", disse ele.

Em 2006 mudou-se para Londres para estudar design de moda, sem amigos e basicamente incapaz de falar a língua. Para sobreviver, aceitava qualquer coisa que aparecesse, em geral trabalhos braçais como limpar banheiros e lavar pratos. "Sempre que tinha um tempo livre, ia ao Tate Modern ou visitava outros museus. Eu me sentia muito sozinho, mas vi algumas das melhores obras de arte do mundo", contou ele.

Na volta ao Irã, mais de um ano depois, seu tio, que estava se mudando para o Canadá, lhe pediu para tomar conta de sua empresa de construção, que não ia muito bem. Pejman, com apenas 26 anos na época, arranjou um cliente chinês e ficou rico.

Como muitos iranianos que de repente ganham muito dinheiro, Pejman imediatamente comprou um carro de luxo, mas isso não lhe deu a satisfação que esperava. "Não me sentia bem dirigindo aquele carro. Foi quando descobri que não ligo para luxo ou marcas. Entrei na arte, que sempre me atraiu."

Em uma tarde ensolarada no pátio da cervejaria, rapazes e garotas tomando macchiatos e comentando sobre a exposição se sentavam ao lado de uma estátua colorida de fibra de vidro de um famoso clérigo montado de costas em um burro. A obra foi inspirada na história de Mollah Nasreddin, um herói popular por todo o Oriente Médio, que muitas vezes é alvo de piadas. A estátua estava instalada sobre uma mola, como um brinquedo de playground, e alguns deles subiram nela.

Pejman, explicando o significado do trabalho para quem quisesse ouvir, estava em seu elemento. A Argo, disse ele a seus visitantes, vai crescer e se tornar um centro de arte contemporânea no Irã, e vai ajudar artistas iranianos a crescer e a se equiparar aos internacionais.

E confessou: "Sou uma pessoa fácil e direta. Quero construir algo que dure. Se eu pudesse escolher, iria preferir ser Mozart morto que Warren Buffett vivo."