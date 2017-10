O Concerto da Primavera, em Caxias do Sul, chega à 12ª edição homenageando os 50 anos da Tropicália. Se o tempo permitir, a apresentação será ao ar livre, a partir das 10h30 de domingo (22), no estacionamento em frente à UCSTV, no campus-sede da Universidade. Em caso de chuva, será transferida para o UCS Teatro.