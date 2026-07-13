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Wilson Ney, um dos grandes nomes do samba e do Carnaval do RS, morre aos 79 anos

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, cantor e compositor foi responsável por cerca de 500 canções, com obras gravadas por grandes nomes da música brasileira

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Gustavo Gossen

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