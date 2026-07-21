Show de Harry Styles no Brasil é cancelado

Harry Styles está trazendo a turnê "Together, Together" ao Brasil. Adrian Dennis / AFP

O show do cantor britânico Harry Styles, que ocorreria nesta terça-feira (21) no Morumbi, em São Paulo (SP), foi cancelado. A Live Nation afirmou em publicação nas redes sociais que o motivo é "um problema de saúde". O artista está trazendo a turnê Together, Together ao Brasil.

Segundo a produtora, os ingressos serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. Os portadores de entradas para a apresentação desta terça-feira terão a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o show de sexta-feira (24) — que será realizado conforme programado — enquanto durarem os estoques.

"Trabalhamos junto ao local do evento para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira, mas, por favor, tenham em mente que a disponibilidade é extremamente limitada", escreveu a Live Nation na publicação. Mais informações serão fornecidas no e-mail enviado pela Ticketmaster Brasil aos compradores.





Turnê Together, Together

Kiss All The Time. Disco, Occasionally, lançado em 6 de março, é o quarto álbum da carreira de Harry Styles. Este é o primeiro trabalho do ex-membro da One Direction desde Harry's House (2022).

A turnê Together, Together, que promove o disco, começou em 16 de maio em Amsterdã, na Holanda. Na última sexta-feira (17), o cantor fez o primeiro show da passagem pelo Brasil em São Paulo. Ele também se apresentou no sábado (18) e encerra os espetáculos no país na sexta-feira.