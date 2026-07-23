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"Claraboia" 
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"Se despir na frente de uma plateia com menos arranjos e proteções é um exercício grande", diz Anavitória sobre turnê que chega a Porto Alegre

Ana Caetano e Vitória Falcão sobem ao palco do Araújo Vianna neste domingo, às 17h. Em entrevista, dupla conta como foi o processo de criação do disco irmão de "Esquinas" (2024)

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Rayne Sá*

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