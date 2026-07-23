"Se despir na frente de uma plateia com menos arranjos e proteções é um exercício grande", diz Anavitória sobre turnê que chega a Porto Alegre

Duo completou 10 anos de carreira em 2024. Livia Rodrigues / Divulgação

Ana Caetano e Vitória Falcão se conheceram em Araguaína, no Tocantins, em 2013. De lá pra cá, transformaram a amizade em um popular projeto na música brasileira, construindo uma trajetória marcada por mudanças sem se desprender do som que as projetou.

É neste espírito que a dupla chega a Porto Alegre com a turnê Claraboia, no domingo (25), às 17h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), com ingressos à venda na Sympla.

O disco foi lançado em 2025, um ano depois de Esquinas, como parte das comemorações de 10 anos de carreira, e apresenta uma proposta diferente dentro da trajetória da dupla. De acordo com elas, embora os dois álbuns tenham sido construídos em um período próximo, a separação entre eles foi acontecendo naturalmente durante o processo.

— Não foi pensadíssimo, mas sabíamos que queríamos dois caminhos, contrapontos. As coisas foram se desenhando no próprio tempo — explica Vitória.

Se despir na frente de uma plateia com menos arranjos e proteções é um exercício grande que esse show nos traz VITÓRIA FALCÃO Cantora

Segundo ela, desde o início existia uma intenção de criar dois universos distintos. Esquinas foi pensado como um disco de estúdio, com músicas mais estruturadas, enquanto Claraboia reunia composições que pediam uma abordagem diferente.

— Antes de tudo listamos o que estaria em quê. Esquinas já era pensado como um disco de estúdio, músicas com mais estrutura, e deixamos pro momento dois as inacabadas ou que soariam muito "menores". Fomos por aí. Esquinas aconteceu primeiro, e deu corpo pro Claraboia chegar, no som e na relação com os produtores que se tornaram nossos amigos — conta.

A atmosfera do álbum também foi construída a partir de um acaso. A gravação ocorreu em Paranapanema, no interior de São Paulo, mas a cidade não era inicialmente o destino planejado por elas. A busca era por uma casa confortável, próxima da capital, onde fosse possível reunir todos os envolvidos no processo.

— Não foi bem uma escolha, foi um achado. Não conhecíamos Paranapanema. Buscávamos uma casa que coubesse todo mundo que ia participar do processo e que aceitasse o Manteiguinha, meu cachorro, e encontramos essa que atendia ao que a gente precisava — lembra Ana.

Além da estrutura necessária para a gravação, o espaço trouxe elementos que acabaram influenciando diretamente o disco, como um piano antigo na sala e a paisagem da represa em frente à casa.

— Isso mudou totalmente a experiência. O cenário colaborou muito pros dias serem mais alegres e com espaço pra brincadeira. Toda textura de som veio desse lugar, dessa casa, dessa sala. Não foi uma escolha, mas foi o que determinou tudo que aconteceu ali — afirma.

Ao longo da carreira, as artistas, hoje, com 31 anos de idade, já passaram por leituras diferentes do público, tanto em relação às músicas quanto sobre a personalidade. Associadas durante muito tempo a uma ideia de delicadeza, Ana e Vitória já falaram sobre o incômodo com o rótulo de "fofas".

Se em algum momento esse título pareceu limitar, hoje ele é visto por elas como parte de um processo de amadurecimento e compreensão da própria trajetória, aspecto presente nos trabalhos mais recentes, que lidam com dúvidas, escolhas e a famosa pergunta: "e se?".

— Acho que é natural dar voltas nessa pergunta, o raio do que poderia ter sido. Nossa história é muito peculiar, os caminhos e como tudo aconteceu, então já tivemos essa conversa várias vezes. Se eu Usasse Sapato (primeira faixa de Esquinas), trouxe a semiótica do disco também. Acho que é uma crescente de maturidade perceber o que se é com o que se fez — avalia Vitória.

Para ela, a turnê também representa um retorno ao mínimo. Com menos elementos no palco e uma presença diferente. Ainda segundo Vitória, a experiência de um show mais intimista também mudou a relação com o público e possibilitou que a dupla passasse por mais lugares do Brasil.

— Se despir na frente de uma plateia menor, com menos arranjos e proteções, sonoras ou não, é um exercício grande que esse show nos traz. E são muitas as lições, de estar na própria pele, lidar com o erro, escuta muito ativa. É um show muito do momento, menos espetáculo e mais real, talvez? Tem um roteiro, claro, mas é muito vivo, pra gente e pro outro — destaca ela.

A relação com Porto Alegre faz parte dessa história construída ao longo dos anos. A dupla lembra que a Capital esteve presente desde os primeiros passos da carreira e guarda memórias afetivas das passagens pela cidade. Em setembro do ano passado, a turnê Esquinas reuniu cerca de 4 mil pessoas no Araújo Vianna.

— Já temos uma história longa com Porto Alegre. Desde o começo é uma cidade que está na rota das nossas turnês e sempre fomos muito bem recebidas. Já fomos aí com diferentes formatos e repertórios. Sem contar que tem a dona Alda, que é daí e que faz os melhores bolos do mundo e que nos deixa ansiosas para voltar sempre — brinca Ana.

Planos futuros

Entre as músicas que melhor representam essa nova fase, Vitória escolhe as que carregam memórias específicas do processo criativo. De Claraboia, ela destaca Paranapanema, justamente pela relação com os dias de gravação no interior. Já de Esquinas, escolhe Navio Ancorado no Ar, canção que encerra o álbum e que ganhou uma nova vida nos palcos.

— É uma faixa que nasceu daqueles dias que tivemos na casa e acho que ela simboliza muito: a água, o sol, o som, os cheiros e as lembranças todas de construir um disco na brincadeira. A gente não tem feito ela (Navio Ancorado no Ar) nos shows, e amei o que ela virou no palco. Tenho saudade de cantar — revela.

Já Ana conta que a escolha da música favorita muda o tempo todo:

— No Esquinas, Ter o coração do chão é uma canção que desde que nasceu me emociona muito. Essa música tem muito significado pra mim, mas gosto dela pra muito além da mensagem. Acho linda! No Claraboia, Aza é minha favorita! Gosto muito das imagens dessa herança subjetiva de uma mãe pra uma filha.

Depois de uma década de estrada e o lançamento de dois dias quase ao mesmo tempo, Ana e Vitória confessam que ainda não têm pressa para definir os próximos passos.

— Sei que ainda falta experimentarmos um mundo de coisas, agora quais são, não tenho a menor ideia. Depois dessa turnê vamos descansar um pouco dessa correria de shows e discos e talvez nesse descanso a gente descubra o que queremos provar e para onde queremos ir — observa Ana.

*Sob supervisão e orientação de Júlia Endress