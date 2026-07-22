Roberto Carlos passará por cirurgia na vesícula 

O cantor Roberto Carlos, 85 anos, passará por uma cirurgia na vesícula por videolaparoscopia. A equipe do artista informou que o procedimento já estava programado.
De acordo com o comunicado, assinado por Mauricio Aires e Rogerio Alves, da assessoria de imprensa do cantor, a recuperação deve ser rápida e não deve interferir na agenda de shows do artista.
Segundo o texto, Roberto Carlos "está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas". As informações são do g1.
A técnica de videolaparoscopia é utilizada em diferentes tipos de procedimentos, incluindo a retirada de vesícula biliar. O método é minimamente invasivo e realiza pequenas incisões, o que proporciona recuperação mais rápida.