Roberto Carlos passará por cirurgia na vesícula 

Recuperação de Roberto Carlos deve ser rápida, segundo a equipe do cantor. Porthus Junior / Agencia RBS

O cantor Roberto Carlos, 85 anos, passará por uma cirurgia na vesícula por videolaparoscopia. A equipe do artista informou que o procedimento já estava programado.

De acordo com o comunicado, assinado por Mauricio Aires e Rogerio Alves, da assessoria de imprensa do cantor, a recuperação deve ser rápida e não deve interferir na agenda de shows do artista.

Segundo o texto, Roberto Carlos "está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas". As informações são do g1.