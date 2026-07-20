Roberto Carlos denuncia golpe com IA que usa sua imagem: "Nunca gravei esse vídeo"

Vídeo falso com imagem do artista está sendo usado para divulgar um tratamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Um vídeo com a imagem e a voz de Roberto Carlos recriadas por inteligência artificial circula na internet sem a autorização do cantor. Nesta segunda-feira (20), o artista fez um alerta sobre o conteúdo, afirmando que o vídeo falso está sendo usado para divulgar um suposto tratamento.

"Nunca gravei esse vídeo, não autorizei o uso da minha imagem ou da minha voz e não tenho nenhuma relação com o tratamento, produto divulgado ou suposto médico mencionado", disse Roberto Carlos em um comunicado divulgado no Instagram (veja abaixo).

O cantor ainda pediu para que as pessoas não compartilhem o material. "Além de enganar as pessoas, esse tipo de conteúdo pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde."

Por fim, Roberto Carlos afirmou que informações sobre ele são divulgadas apenas em seus canais oficiais.

Outro golpe

Na última semana, Fernanda Montenegro também usou as redes sociais para denunciar um golpe que utiliza ilegalmente sua voz em anúncios de remédios.

A atriz disse que só tomou conhecimento do anúncio ao usar o próprio celular e alertou que o uso de sua imagem sem autorização é crime:

— Só vi essa invasão na minha pessoa quando usei o meu celular. O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime.

Veja, abaixo, a íntegra do comunicado: