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Quem é o MC Meno K, jovem funkeiro gaúcho que está em sete dos 50 maiores hits do Brasil e já sobreviveu a um atentado

Músico desde os 14 anos, Kauan nasceu em uma comunidade na zona norte de Porto Alegre e em poucos anos se tornou um dos expoentes do funk nacional

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