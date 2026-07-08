Quem é o MC Meno K, jovem funkeiro gaúcho que está em sete dos 50 maiores hits do Brasil e já sobreviveu a um atentado

Artista que é natural do bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, explodiu com parceria com Pedro Sampaio. Instagram / Reprodução

Por trás do nome artístico MC Meno K está Kauan Soares, um jovem gaúcho natural do bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre.

Ele iniciou sua trajetória na música aos 14 anos. Parte de um movimento recente de ascensão do funk gaúcho, Meno K, hoje aos 20 anos, transformou-se em um dos grandes expoentes do funk nacional e já se destaca como o segundo artista mais ouvido do Brasil no Spotify.

Seu impacto no mercado musical é tão expressivo que ele ocupa sozinho 14% do ranking da Pro-Música, divulgado nesta quarta-feira (8) emplacando sete faixas entre as 50 músicas mais tocadas do país no primeiro semestre de 2026.

A rotina atual do funkeiro reflete o tamanho de seu sucesso: morando em São Paulo, ele se divide entre viagens, gravações, estúdios e shows quase diários. Uma dessas apresentações, inclusive, ocorre em Porto Alegre no próximo sábado (11), no evento Ginga na Beira, no Cais Mauá. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Diante de tamanha reviravolta, o artista reflete sobre suas origens:

— Lembrei de onde eu vim, da minha família, da favela onde eu cresci, e tive a certeza de que todo espaço, cada passo dado até aqui, realmente estão valendo a pena — disse o funkeiro à colunista Amanda Souza, em entrevista publicada em fevereiro deste ano.

Atentado em Alvorada

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Os primeiros sucessos de Meno K estouraram ainda em Porto Alegre, com as faixas Camisa do Grêmio, Camisa do Flamengo e Cabelinho na Régua. Em 2022, quando tinha apenas 16 anos, o jovem virou notícia após sofrer uma tentativa de homicídio na saída de uma casa noturna em Alvorada, na Região Metropolitana.

Após o episódio, que as autoridades à época atribuíram ao descontentamento de uma facção com uma letra antiga de Meno K, o cantor expandiu seu alcance comercial e passou a acumular sucessos como Set do Japa NK 2.0, Amo Minha Favela e Famosinha.

Segundo o próprio artista, a rápida ascensão do repertório nas paradas ocorreu de maneira orgânica, com os lançamentos impulsionando uns aos outros sequencialmente. Na entrevista a Amanda Costa, ele atribui a identificação do público à capacidade de conexão das batidas e das histórias narradas em suas letras.

Domínio no streaming em 2026

Os dados do primeiro semestre de 2026 compilados pela Pro-Música — que unificam o desempenho de plataformas como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster — confirmam a alta rotatividade do artista. MC Meno K integra a lista das 50 músicas mais executadas do país com sete faixas:

Jetski (com Pedro Sampaio e Melody) – segunda faixa mais executada;

(com Pedro Sampaio e Melody) – segunda faixa mais executada; Posso Até Não Te Dar Flores (com DJ Japa NK, MC Ryan SP, MC Jacaré e DJ Davi DogDog) – terceira faixa mais executada, acumulando mais de 215 milhões de reproduções;

(com DJ Japa NK, MC Ryan SP, MC Jacaré e DJ Davi DogDog) – terceira faixa mais executada, acumulando mais de 215 milhões de reproduções; Diário De Um Cafajeste (com DJ Oreia, MC Lele JP, MC Ryan SP, MC Tuto e MC Negão Original) – quinta faixa mais executada;

(com DJ Oreia, MC Lele JP, MC Ryan SP, MC Tuto e MC Negão Original) – quinta faixa mais executada; Amo Minha Favela (com DJ Japa NK) – oitava faixa mais executada;

(com DJ Japa NK) – oitava faixa mais executada; Gauchinha (com DJ Japa NK, MC Ryan SP, MC Brinquedo e MC Luuky) – 16ª faixa mais executada;

(com DJ Japa NK, MC Ryan SP, MC Brinquedo e MC Luuky) – 16ª faixa mais executada; Vai Tomando Pock Pock (com MC Lele JP, MC Leozinho ZS, MC GH Original, MC Menor ZL e DJ Gordinho da VF) – 21ª faixa mais executada;

(com MC Lele JP, MC Leozinho ZS, MC GH Original, MC Menor ZL e DJ Gordinho da VF) – 21ª faixa mais executada; Famosinha (com DJ Caio Vieira e MC Rodrigo do CN) – 43ª faixa mais executada.

O desempenho da música Jetski — parceria com Pedro Sampaio que usa um sample do hit Somebody's Watching Me (1983), de Rockwell — levou o artista ao ranking mundial do Spotify, onde atingiu a 122ª posição, além de conquistar a vice-liderança em Portugal.

O alcance da faixa gerou engajamento nas redes sociais e motivou vídeos com a coreografia oficial gravados por personalidades públicas como Marina Ruy Barbosa (abaixo), Lore Improta, Maisa, Pocah e Vanessa Lopes.

Para MC Meno K, a adesão dessas figuras contribui para dar visibilidade ao gênero musical e reduzir preconceitos em relação ao funk.

— O funk não tem fronteiras. Um moleque de Porto Alegre levar sua música para o mundo mostra a força da nossa cultura e o quanto o funk está chegando longe, até em lugares onde antes não tinha espaço. Para mim, é um passo gigante na carreira e uma vitória importante pra nossa história — disse.

Números

O volume de execuções nas plataformas se reflete nos canais digitais do cantor. MC Meno K registra mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e ultrapassa 740 mil inscritos no YouTube, plataforma onde acumula mais de 270 milhões de visualizações.

No Spotify, a base de ouvintes mensais alcança 22 milhões, registrando um período com oito músicas simultâneas no Top 50 da plataforma.