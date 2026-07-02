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"Estou redescobrindo a sensação de me emocionar no palco", diz Emicida, que retorna após hiato

Rapper fala sobre o papel dos Racionais em sua formação e destaca a cena hip-hop do RS; ele apresenta novo disco em Porto Alegre neste sábado (4)

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Mathias Boni

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