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Rapper vai cantar em Porto Alegre o repertório do disco "Emicida Racional VL 2 — Mesmas Cores & Mesmos Valores". @bmaisca / Divulgação

Após um hiato de dois anos, o rapper Emicida voltou aos palcos em maio deste ano com a turnê Emicida Racional MCMV. Neste sábado (4), o músico traz o espetáculo a Porto Alegre. Ele sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna às 21h (veja detalhes sobre ingressos ao final).

Na turnê, promovida pela produtora 30e, o artista canta sucessos de diversas fases da carreira, mas o foco está nas músicas de seu mais recente disco, Emicida Racional Vol. 2: Mesmas Cores e Mesmos Valores, lançado em dezembro de 2025. Em relação a álbuns de estúdio, o hiato era maior: seis anos desde a gravação do sucesso de público e crítica AmarElo.

Agora, Emicida presta homenagem aos Racionais MCs, uma das principais inspirações para ter seguido sua carreira. O trabalho faz referência principalmente ao álbum Cores & Valores, lançado pelos Racionais em 2014 e que na época não foi totalmente compreendido pelo público. Doze anos depois, a obra é avaliada como pioneira em muitos aspectos que acabaram se tornando mais presentes em trabalhos de rap nos últimos anos.

Sessão de autógrafos

Durante a tarde de sábado (4), antes do show, Emicida estará no Museu da Cultura Hip Hop entre 14h e 16h para uma sessão de autógrafos. Serão distribuídas cem senhas, por ordem de chegada.

Na entrevista a seguir, o rapper comenta o processo de criação do último álbum, a volta aos palcos e sua relação com o público gaúcho.

Leia a entrevista com Emicida

Emicida diz que buscou criar um show no qual o público estivesse "por inteiro". Walter Firmo / Divulgação

Depois da pausa na carreira, principalmente nos shows, quais foram os sentimentos, as expectativas e os maiores desafios nesse retorno?

Desde quando comecei a pensar neste show, tinha a intenção de que ele soasse, assim como o disco, como uma obra na qual o público mergulhasse para estar por inteiro, vivendo-a em todas as suas camadas.

Em todo esse processo, desde a concepção do disco, de certo modo eu buscava resgatar o que sempre me fascinou nesse ofício, e por isso essa ideia de uma volta ao começo, de experimentar essa sensação de ser muito fã de alguém como sou dos Racionais.

Eu me sinto por vezes como um iniciante. Estou redescobrindo a sensação de me emocionar no palco.

Você falou com Mano Brown, dos Racionais, sobre esse trabalho?

Na semana passada, estivemos com ele em Brasília. Ao longo desses anos, já cantamos juntos algumas vezes, mas me vi ali ao lado dele relembrando o início da minha carreira, a importância dos Racionais na minha história e o porquê de eu me dedicar ao rap, de eu não desistir. Foi muito emocionante para mim.

Um dia depois, eu já estava em Curitiba, e deparo com um público totalmente conectado com essa ideia que falei acima, de um espetáculo no qual você sente que as pessoas estão por inteiro: cantando tudo, vibrando, valorizando aquela nossa troca após alguns anos desde minha última passagem por lá.

Diria que tem sido assim a cada cidade pela qual passamos. Uma redescoberta da beleza de estar no palco.

Artista destaca a importância dos Racionais em sua trajetória. @bmaisca / Divulgação

Como foi a concepção desse álbum e qual a importância dele neste momento da sua carreira?

Quis reverenciar meus ídolos, mas ao mesmo tempo fazer um convite, mostrar um caminho, uma possibilidade para que outras pessoas também possam exercitar o respeito e o amor pelo trabalho de outros artistas dessa forma.

Como foi seu primeiro contato com a música dos Racionais?

Conheci os Racionais no final dos anos 1980 e começo dos 1990. Meu pai gostava muito de música negra, era DJ, então ele teve uma responsa grande nisso.

O que cito na letra de Quanto Vale o Show Memo é real. Tenho vívida a memória dele e dos caras mais velhos ouvindo Racistas Otários (música do Racionais de 1990) com um nível de atenção e concentração absoluto, como se eles estivessem presentes fisicamente.

Eu me sinto por vezes como um iniciante. Estou redescobrindo a sensação de me emocionar no palco. EMICIDA Rapper

Foi ali que a magia do rap me tocou, e foi pra sempre. Antes, eu conhecia outros: Pepeu, Black Juniors, Ndee Naldinho. Mas Racionais foi um estrondo difícil de passar batido.

Hoje eu me sinto honrado de ser respeitado por eles como artista e por conseguir fazer o que faço e fazer jus ao que aprendi com eles. Foram minha primeiríssima escola e continuam sendo.

Qual o simbolismo de ter nesse álbum uma gravação com Rashid e Projota, seus companheiros de longa data no rap e na vida?

Quando eu faço um projeto em que busco esse mergulho no início da minha carreira, nada disso existe descolado desses dois nomes. A gente vivia ali os mesmos sonhos no hip-hop.

Tê-los especificamente em A Mema Praça (faixa do novo disco) é ainda mais simbólico, pois estávamos juntos naquele show como público, assistindo juntos (Emicida se refere a um show dos Racionais realizado na Virada Cultural de São Paulo em 2007, na Praça da Sé, que foi interrompido por uma ação violenta da polícia militar paulista. O episódio é citado na canção A Mema Praça).

Nos separamos no meio da confusão, mas não consigo deixar de pensar nos caminhos da vida quando penso naquele dia e onde estamos hoje, no que essa música representa nesse contexto.

Como é sua relação com Porto Alegre e com a cena cultural da cidade?

Porto Alegre foi o lugar onde lancei meu primeiro single (Triunfo, em 2008). Isso não é uma coincidência. Foi lá no Gê Powers (bar na Cidade Baixa extinto em 2004, comandado pelo DJ de mesmo nome) a convite da Fabiana Menini (produtora cultural).

O hip-hop é um ativo valioso na educação como construtor de autonomia. EMICIDA Rapper

Isso tudo era devido a todas as frentes pertencerem a um mesmo movimento cultural. O protagonista da nossa cultura sempre foi o pertencimento, não os indivíduos. Porto Alegre também nos deu (o poeta) Oliveira Silveira e o Museu do Hip Hop, do meu mano Rafa Rafuagi. Isso sem falar nos quadrinistas fantásticos.

Toda vez que volto, sinto como se estivesse andando no bairro em que nasci, por ter tantos amigos por aí.

Projota (E) e Rashid (C) gravaram "A Mema Praça" com Emicida (D). @bmaisca / Divulgação

Apesar de o Rio Grande do Sul estar de certa forma fora do eixo principal do rap no Brasil, o gênero tem longa tradição, desde o Da Guedes até Zudizilla, Rafuagi e, mais recentemente, a Cristal. Como você enxerga essa cena?

Zudi, Rafa (Rafuagi) e Cristal são a continuidade da vida da cultura hip-hop no Estado. A tendência é a ideia de eixo principal fazer cada vez menos sentido, porque é limitadora.

A cultura hip-hop do Rio Grande do Sul pode contar a sua própria história, e ela se soma à história nacional e depois global. Mas o hip-hop do Rio Grande do Sul nunca permitiu que sua história fosse contada por terceiros. E isso é a coisa mais hip-hop raiz que se pode ser.

Todos que entendem isso independem de eixo principal, porque se tornam sólidas raízes.

Emicida diz que o rap é importante para que as pessoas "desenvolvam seu potencial". @bmaisca / Divulgação

No ano passado, você recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que significa esse título na sua trajetória?

Eu já disse algumas vezes por aí que os meus livros de história foram discos: Racionais MCs, DMN, SP Funk e por aí vai. Então, quando o ambiente acadêmico me reverencia com esse entendimento que também tenho, de que o hip-hop tem esse poder de educar, numa universidade federal, num Estado com grande comunidade negra, eu diria que estão me deixando sonhar que é possível.

Esse título ratifica, para mim, essa afirmação de que temos aí um caminho efetivo na luta contra o racismo, pois o hip-hop é um ativo valioso na educação como construtor de autonomia, de autoestima, para que as pessoas desenvolvam todo o seu potencial.

Então, não é apenas um título que diz algo sobre mim e sobre o meu currículo pessoalmente, mas sim sobre mais pessoas enxergando a potência do hip-hop nas aulas, na base.

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Emicida em Porto Alegre