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"Ninguém manda em ninguém aqui, a música é que manda", diz Almir Sater sobre turnê com o filho Gabriel Sater

Músicos que protagonizaram duelo de violas em "Pantanal" (2022) falam sobre o show "Pai e Filho", que chega a Porto Alegre neste sábado (1º/8)

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William Mansque

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