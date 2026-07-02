Neto Araújo, vocalista da banda Collo de Menina, morre aos 42 anos

A causa da morte de Neto Araújo não foi informada. Instagram: @collodemenina / Reprodução

Neto Araújo, vocalista da banda Collo de Menina, morreu nesta quinta-feira (2), aos 42 anos. A informação foi confirmada pela banda nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Em nota, o grupo lamentou a morte do integrante.

"A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava", diz o texto (leia abaixo).

O grupo Cavaleiros do Forró, do qual Neto Araújo também fez parte, lamentou a morte e ressaltou sua contribuição à banda.

"Neto fez parte da história da Cavaleiros do Forró, onde deixou sua voz, seu talento e sua dedicação, marcando uma importante fase da nossa trajetória", afirmou.