Morre Victor Willis, vocalista do Village People, aos 74 anos

Victor Willis interpretava o policial no Village People. Facebook: Village People / Reprodução

O cantor Victor Willis, do grupo Village People, faleceu na segunda-feira (29), aos 74 anos. Em publicação no Facebook, no início da manhã desta quarta-feira (1º), a banda informou que o artista foi vítima de uma doença "curta e agressiva".

Norte-americano, Willis interpretava o policial nas apresentações do Village People. Ele é coautor de Y.M.C.A, hit lançado pelo grupo em 1978.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Victor Willis, vocalista da banda Village People. Victor faleceu na segunda-feira, 30 de junho de 2026, após uma breve, porém agressiva doença", diz o comunicado publicada pela banda no Facebook.

Victor Willis foi um dos fundadores do Village People, em 1977. A formação original contava com Felipe Rose, como indígena, Alex Briley, como marinheiro, Mark Mussler, como operário da construção civil, David Forrest, o caubói, Lee Mouton, "homem de couro" e Peter Whithead.

Desde a fundação, o Village People realizou inúmeras turnês ao redor do mundo. Willis deixou a banda no final de 1979, mas retornou em 2017.

Ao todo, o grupo vendeu mais de 100 milhões de discos. Em 2004, Y.M.C.A bateu mais de um milhão de reproduções em rádios, segundo a Broadcast Music. Já em 2022, a música entrou para o Hall da Fama do Grammy e retornou às paradas de sucesso da Billboard.

Buscas no Google Trends

O nome de Victor Willis apareceu nas principais buscas do Trends. Google Trends / Reprodução