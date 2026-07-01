Música

Coautor de "Y.M.C.A"
Notícia

Morre Victor Willis, vocalista do Village People, aos 74 anos

Segundo comunicado da banda, o artista enfrentou uma doença "curta e agressiva"

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