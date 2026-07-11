Morre cantor Peppino di Capri, lenda da música italiana

Cantor italiano Peppino di Capri tinha 86 anos Opus Promoções / Divulgação

O cantor Peppino di Capri morreu neste sábado (11) aos 86 anos. Um dos artistas italianos mais conhecidos no mundo deixou sucessos inesquecíveis como "Roberta" e "Champagne".

A causa da morte não foi divulgada, mas se sabe que o cantor estava afastado em função de doença. Uma das últimas aparições foi no Festival de Sanremo de 2023, quando recebeu homenagem.

Peppino concorreu no Festival em 15 ocasiões e venceu duas edições: em 1973, com "Un grande amore e niente più"; e em 1976, com "Non lo faccio più".

Em seis décadas de carreira, também atuou em filmes e, em 1965, abriu um show dos Beatles na Itália. No Brasil, esteve em diversas ocasiões. O último show dele em Porto Alegre ocorreu em março de 2019.

No início da carreira, chegou a ser chamado de o rei do twist ao estourar nas rádios italianas com “Let’s twist again” e “Saint Tropez Twist”.

Com o nome de batismo Giuseppe Faiella, usava o nome artístico para homenagear a ilha de Capri, no golfo de Napoli, região da Campania, onde nasceu.

Roberta