Música

Aos 86 anos
Notícia

Morre cantor Peppino di Capri, lenda da música italiana

Artista ficou conhecido no mundo todo por sucessos como 'Roberta' e 'Champagne'

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Gustavo Gossen

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