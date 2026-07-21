Milton Nascimento recebe alta após cinco dias internado para tratar pneumonia

Anúncio da alta foi compartilhado por filho de Milton Nascimento nas redes sociais. nathalia pacheco / Divulgação

Milton Nascimento, de 83 anos, recebeu alta do hospital onde estava internado desde a última quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, para tratar uma pneumonia. O filho do cantor, Augusto Nascimento, anunciou que o artista deixou o hospital em uma publicação nas redes sociais (veja abaixo).

"Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos", escreveu Augusto na publicação.

Diversos fãs e artistas publicaram mensagens celebrando a alta hospitalar do cantor: "Estamos juntos!", escreveu a jornalista e apresentadora Sandra Annenberg. "Viva!", comentou o ex-BBB Leandro Boneco. "Saúde e bem viver pro nosso querido", publicou uma fã de Milton. "Meu coração está cheio de felicidade, muita saúde para o nosso Bituca!", escreveu outra.

Diagnóstico de demência

No ano passado, Milton foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), doença neurodegenerativa e irreversível. A informação foi confirmada pelo filho dele, Augusto Nascimento.

A demência por corpos de Lewy é o terceiro tipo mais comum de demência, que resulta na degeneração e morte de células nervosas no cérebro. Os sintomas se assemelham com os do mal de Alzheimer e o de Parkinson.

Milton Nascimento se aposentou dos palcos em 2022 com a turnê A Última Sessão de Música, mas continuou participando de gravações de músicas e álbuns. No Carnaval de 2025, foi homenageado pela Portela com o enredo Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol.