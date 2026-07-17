Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia 

Cantor deve continuar tratamento em casa. Nathalia Pacheco / Divulgação

Milton Nascimento está internado para tratar uma pneumonia. Segundo nota divulgada nas redes sociais, nesta sexta-feira (17), o cantor, de 83 anos, está estável, apresenta boa evolução clínica e deve receber alta nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento em casa.

A internação dele ocorreu no Rio de Janeiro, segundo informações da TV Globo. A família não divulgou em qual hospital ele está.

De acordo com a nota, o artista foi internado nessa quinta-feira (16). A equipe afirmou que Milton recebe toda a assistência necessária e está sendo acompanhado por uma equipe médica.

"Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais", diz a nota.

A expectativa é que o artista deixe o hospital nos próximos dias e continue o tratamento em casa, priorizando seu conforto.

A equipe não informou em qual hospital o cantor está internado nem deu detalhes sobre o início dos sintomas ou o tratamento adotado.

Diversos artistas e fãs publicaram mensagens de apoio e desejaram melhoras ao cantor nas redes sociais.

"Vibrações de saúde para o nosso amado Bituca", escreveu a escritora Djamila Ribeiro. "Muito amor e saúde ao Bituca!", publicou a atriz Letícia Sabatella. "Bituca, que todas as boas energias estejam com você nesse momento (...) estaremos aqui emanando toda energia de cura para você. Te amo!", publicou uma fã.

Diagnóstico de demência

No ano passado, Milton foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), doença neurodegenerativa e irreversível. A informação foi confirmada pelo filho dele, Augusto Nascimento.

A demência por corpos de Lewy é o terceiro tipo mais comum de demência, que resulta na degeneração e morte de células nervosas no cérebro. Os sintomas se assemelham com os do mal de Alzheimer e o de Parkinson.