Glen Hansard, vencedor do Oscar e vocalista do The Frames, morre em acidente de moto

Músico morreu em um acidente de moto nesta quarta-feira. MICHAL URES / AFP

Glen Hansard, vocalista da banda The Flames e vencedor do Oscar de melhor canção pelo filme Once (2007), morreu em um acidente de moto nesta quarta-feira (29). A informação é do g1.

De acordo com o portal, a imprensa irlandesa informou que os serviços de emergência foram acionados pouco antes das 4h30min (horário de Dublin), e a vítima foi declarada morta pouco depois de receber atendimento no local.

No perfil do músico no Instagram, uma publicação confirmou a morte na madrugada desta quarta-feira (29) e pediu privacidade para a família e os amigos de Glen (veja o post abaixo).

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento de Glen Hansard, ocorrido na madrugada de hoje. Ainda estamos assimilando o choque de tudo isso; por isso, pedimos gentilmente que a privacidade da família, dos colegas e dos amigos de Glen seja respeitada neste momento difícil", diz o texto.

Hansard venceu o Oscar de melhor canção original em 2008 com Falling Slowly, composta para o filme independente Once, conhecido no Brasil pelo título Apenas Uma Vez. A música se tornou um sucesso e ajudou a transformar o longa em um fenômeno mundial.

Nascido em 21 de abril de 1970, em Dublin, Hansard abandonou a escola e começou a tocar nas ruas da capital irlandesa. A experiência como músico de rua se tornou uma marca de seu estilo e influenciou sua carreira.

Em 1990, fundou a banda de rock The Frames, da qual foi vocalista e guitarrista. Anos depois, firmou parceria com a artista Markéta Irglová e lançou o álbum The Swell Season, que deu origem à dupla de folk rock homônima.

Antes de Once, Hansard atuou no cinema ao interpretar o guitarrista Outspan Foster em The Commitments (1991). Depois, participou de Sing Street (2016) e também trabalhou como compositor de trilhas sonoras.