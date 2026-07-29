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Aos 56 anos
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Glen Hansard, vencedor do Oscar e vocalista do The Frames, morre em acidente de moto

Segundo a imprensa irlandesa, músico faleceu após receber atendimento no local do incidente

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