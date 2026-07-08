Funkeiro gaúcho tem sete das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2026

Parece que está virando regra nas paradas musicais brasileiras: se é sucesso, existe uma chance de ter o MC Meno K nela. É o que indica ranking da Pro-Música (entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil), que contabilizou as 50 músicas mais acessadas nas plataformas de streaming no Brasil no primeiro semestre de 2026.
Seja como cantor principal ou em participação, o funkeiro gaúcho está presente em sete músicas da lista:
- Jetski - Pedro Sampaio, Mc Meno K, Melody (2ª faixa mais executada);
- Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) - Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré (3ª faixa mais executada);
- Diário De Um Cafajeste (Feat. Mc Tuto, Mc Negão Original) - Dj Oreia, Mc Lele Jp, Mc Meno K, Mc Ryan Sp (5ª faixa mais executada);
- Amo Minha Favela - Mc Meno K, Dj Japa Nk (8ª faixa mais executada);
- Gauchinha (Feat. Mc Luuky) - Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Brinquedo (16ª faixa mais executada);
- Vai Tomando Pock Pock (Feat. Mc Meno K & Dj Gordinho Da Vf) - Mc Lele JP, Mc Leozinho Zs, Mc Gh Original, Mc Menor Zl (21ª faixa mais executada);
- Famosinha - Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn (43ª faixa mais executada).
O ranking da Pro-Música foi divulgado nesta quarta-feira (8). O levantamento combina dados de todas as principais plataformas de streaming no Brasil — Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.
O topo da lista é ocupado por Eu Te Seguro (Ao Vivo), de Panda e MJ Records. Das 50 músicas mais tocadas no país, 48 são brasileiras, representando 96% do total.
Por sua vez, Kauan Soares (nome artístico de MC Meno K) ocupa 14% do ranking. Natural do bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, ele é um dos grandes expoentes do funk brasileiro na atualidade.
Confira o ranking completo:
- Eu Te Seguro (Ao Vivo) - Panda, MJ Records
- Jetski - Pedro Sampaio, Mc Meno K, Melody
- Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) - Dj Japa, Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré
- P Do Pecado (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
- Diário De Um Cafajeste (Feat. Mc Tuto, Mc Negão Original) - Dj Oreia, Mc Lele Jp, Mc Meno K, Mc Ryan Sp
- Reliquia Do 2T (Feat. Mc Dkziin, Mc Fr Da Norte) - Dj Gu, Mc Vine7, Mc Tuto, Mc Joãozinho Vt
- Eu Me Apaixonei - Vitinho Imperador
- Amo Minha Favela - Mc Meno K, Dj Japa Nk
- Pela Última Vez (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais, Nattan
- Tubarões (Ao Vivo) - Diego & Victor Hugo
- Me Postou No Daily, Festa Do Big G - Mc Gp, Mc Lele Jp, Dj Davi Dogdog, Dj Andrabeat
- Set Do Japa Nk 2.0 (Feat. Mc Luuky, Mc Jacaré, Mc Rodrigo Do Cn, Mc Gh Do 7, Mc Lele JP, Mc Jvila) - Dj Japa Nk, Mc Ryan SP, Mc Meno K, Mc Ig
- Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) - Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn
- Carnívoro - Mc Jacaré, Mc Negão Original, Mc Lele JP, DJ Japa Nk
- Deixa Eu (Ao Vivo) - Murilo Huff
- Gauchinha (Feat. Mc Luuky) - Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Brinquedo
- Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) - Danilo & Davi
- Última Saudade (Ao Vivo) - Henrique & Juliano
- Baqueado (Ao Vivo) - Panda, Ícaro & Gilmar
- Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais
- Vai Tomando Pock Pock (Feat. Mc Meno K & Dj Gordinho Da Vf) - Mc Lele JP, Mc Leozinho Zs, Mc Gh Original, Mc Menor Zl
- Ignora (Ao Vivo) - Felipe & Rodrigo
- Swim - BTS (Bangtan Boys)
- Famoso Ímã / O Poderoso Chatão - Mc Lele Jp, Mc Poze Do Rodo, Mc Leozinho Zs, Dj Gordinho Da Vf
- Bebe, Beija E Trai (Ao Vivo) - Mayke & Rodrigo, Panda
- Quem É Esse? (Ao Vivo) - Julliany Souza
- Calcinha De Renda (Ao Vivo) - Panda, Gusttavo Lima
- Saudade Do Carai - Mari Fernandez, Grelo, Natanzinho Lima
- Ilusão De Ótica (Ao Vivo) - Matheus & Kauan, Ana Castela
- Desliza (Ólhinho No Corpinho) - Léo Santana, Melody
- Seja Ex (Ao Vivo) - Henrique & Juliano
- Peão Todo Tatuado - Jeninho, Mariana Fagundes
- Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) - Turma Do Pagode, Grupo Menos É Mais
- Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) - Henrique & Juliano
- Ama Um Maloqueiro - Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl
- Pega A Maldade Da Bandida - Dj Luan Gomes, Mc Ws Da Leste, Delleon, Tropa Da W&S
- Saudade Estranha (Ao Vivo) - Murilo Huff
- Toma Gostosona - Mc Lele Jp, Dj Guh Mix
- Talvez Você Precise De Mim - Veigh, Supernova Ent
- Não Mexe Nas Minhas Gavetas (Ao Vivo) - Danilo & Davi
- The Fate Of Ophelia - Taylor Swift
- Cheiro De Culpado (Ao Vivo) - Júnior & Cézar
- Famosinha - Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn
- P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina) - NandaTsunami, Stick, Bvga Beatz, Torelli
- Dois Enganados (Feat. Marília Mendonça) - Murilo Huff
- Sonho De Amor (Ao Vivo) - Natanzinho Lima
- Gostosin - Anitta, Felipe Amorim, Hitmaker
- Vagabundo - Gusttavo Lima, Luis Fonsi
- Cadeira Cativa (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano
- 12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) - Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar