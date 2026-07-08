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Funkeiro gaúcho tem sete das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2026

MC Meno K ocupa 14% do ranking da Pro-Música, que contabilizou as faixas mais acessadas nas plataformas de streaming no Brasil

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William Mansque

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