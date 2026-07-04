Música

Da Fronteira Oeste para a França
Notícia

Foto de pássaros em fios tirada por gaúcho vira sinfonia e vence Leão de Ouro em Cannes

Imagem registrada por Paulo Pinto em Santana do Livramento se tornou melodia composta pelo publicitário Jarbas Agnelli reconhecida no Festival Internacional de Criatividade na França

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Diego Nuñez

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