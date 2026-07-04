Foto de pássaros em fios tirada por gaúcho vira sinfonia e vence Leão de Ouro em Cannes

Foto foi tirada em 2009 pelo fotógrafo. Paulo Pinto / Arquivo pessoal

Passarinhos que voaram de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, para bater asas na França e espalhar música pelo mundo. É assim que gosta de pensar o fotógrafo gaúcho Paulo Pinto sobre a foto que tirou despretensiosamente há 16 anos e virou sinfonia, e que, agora, recebeu um Leão de Ouro em Cannes (ouça a música abaixo).

O Leão de Ouro (Gold Lion) é uma das principais premiações do Cannes Lions, o Festival Internacional de Criatividade, em Cannes, na França, um dos maiores e mais prestigiados eventos do mundo voltado para a indústria da publicidade, comunicação, marketing e criatividade.

Para ele, era só mais um domingo de churrasco. Ele aproveitou a boa iluminação de um final de tarde ensolarado para registrar imagens da cidade natal, que visitava durante as férias em 2009.

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Foi a mãe dele, Glacy Pinto que deu a ideia de ir até a casa do vizinho, que tinha o costume de alimentar pássaros todos os dias no final da tarde. Uns estavam no chão, enquanto outros aguardavam empoleirados em cinco fios elétricos.

— É tudo graças à minha mãe. Os passarinhos estavam lá comendo, quando eu olho pra cima e um montão de passarinhos esperando sua vez de comer. Eu penso: parece uma pauta musical, uma partitura — relembra.

— E eu tive a felicidade de escolher uma foto que deu música. De tantas fotos que eu fotografei, algumas eram tão tomadas de passarinho que com certeza não daria música — completa.

Ele então envia esta única foto selecionada a um jornal em que trabalhava na época. Quis o destino que justamente aquela edição fosse folhada pelo publicitário Jarbas Agnelli. Foi ele bater o olho na imagem para ter um estalo.

— Na hora eu pensei, cara, parece uma partitura isso aqui. São cinco fios, o mesmo número de linhas da pauta. Recortei a foto, literalmente, fui para o piano e interpretei aquilo como notas. Coloquei os pássaros mais ou menos na posição formando acordes e melodia e fiz um arranjo orquestral — conta Jarbas.

Jarbas, então, entrou em contato com Paulo, que enviou o registro original — uma foto mais ampla e com mais pássaros. Ou seja: mais notas na partitura. O publicitário voltou ao piano e completou a melodia.

— Fiquei emocionado que uma pessoa viu o que eu vi. Só que ele, como músico, conseguiu visualizar a música naquilo, coisa que eu não conseguia — afirma Paulo.

O processo criativo não parou por aí. Aquela música foi somada à foto e virou um vídeo que ilustra a arte que ambos vislumbraram em passarinhos nos fios.

— Um vídeo bem didático para que as pessoas entendessem como é que eu interpretei. Cada passarinho vai virando uma nota, enquanto toca a melodia — comenta Jarbas.

O clipe foi um sucesso e teve milhões de acessos em plataformas de vídeos. O tempo passou e, mais de década depois, um novo projeto surgiu: um convite da agência Africa Creative em parceria com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) para fazer nascer a Sinfonia da Energia.

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— Uma foto eu coloquei para fazer a melodia do clarinete, outra foto gerou a melodia do oboé, outra gerou a melodia do violino. Foi um quebra-cabeça — define o publicitário.

Paulo e Jarbas retornaram ao local onde tudo começou, em Santana do Livramento. Porém, dona Glacy já havia falecido e o vizinho que alimentava os pássaros também. Os fios estavam vazios.

—O s passarinhos, na verdade, não estão mais lá porque foram levar música para o mundo — conclui Paulo.

A solução foi resgatar algumas fotos tiradas na época e contar com a ajuda de outros fotógrafos e avistadores de aves. No total, foram utilizadas em torno de 60 a 70 imagens de diferentes pássaros dos quatro cantos do país.

Foi assim que uma foto despretensiosa registrada em 2009 que virou sinfonia e levou o Brasil a vencer o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade, em Cannes, na França.

Ouça a sinfonia