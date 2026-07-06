Música

Novo trabalho
Notícia

"MPB como representação da música feita no Brasil é limitador", diz Lenine, que faz show em Porto Alegre

Artista conta os bastidores do álbum mais íntimo de sua carreira, que ele apresenta nesta sexta (10) no Araújo Vianna

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pedro Garcia

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS