Drake perde R$ 7,5 milhões ao apostar na Argentina na final da Copa do Mundo

Drake voltou a perder dinheiro com apostas envolvendo a seleção argentina. Instagram/@champagnepapi / Reprodução

Drake perdeu US$ 1,5 milhão (o equivalente a R$ 7,66 milhões, na cotação atual) ao apostar no título da Argentina na Copa do Mundo de 2026. A seleção sul-americana foi derrotada na final pela Espanha por 1 a 0.

Em postagem feita no Instagram, o rapper compartilhou o que seria uma captura de tela do site de apostas. Para conseguir o valor, não bastava apenas que a Argentina ganhasse o jogo, mas que a vitória fosse pelo placar exato de 2 a 1 dentro do tempo regulamentar (ou seja, excluindo a prorrogação).

Caso todos estes fatores ocorressem, ele ganharia o equivalente a US$ 3,45 para cada dólar apostado. No instante em que o árbitro encerrou o segundo tempo da partida em 0 a 0, Drake já perdeu todo o dinheiro que apostou, mesmo que a Espanha ainda não tivesse vencido.

"Como é aquele ditado? Mais sorte na próxima vez...", escreveu na legenda da publicação, feita no sábado (18).

Reincidência

Não é a primeira vez que Drake perde dinheiro com apostas envolvendo a seleção argentina. Em 2022, o rapper acreditou que a alviceleste venceria a França no tempo regulamentar da final. A partida encerrou em 3 a 3, e como a Argentina foi campeã apenas nos pênaltis, ele também perdeu U$S 1 milhão.

Mais recentemente, em 2024, o cantor apostou US$ 300 mil que o Canadá venceria os sul-americanos na semifinal da Copa América, disputada nos Estados Unidos. Assim como na fase de grupos do torneio, a Argentina venceu os canadenses por 2 a 0.