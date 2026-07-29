DJ francês Kavinsky, autor de "Nightcall", é encontrado morto em casa

Dj Kavinsky ficou conhecido pela música "Nightcall". THIBAUD MORITZ / AFP

O DJ Kavinsky, uma das figuras da cena electro francesa, foi encontrado morto em sua casa em Paris na terça-feira (28). O Ministério Público investiga as causas do falecimento.

O artista, cujo verdadeiro nome era Vincent Belorgey, completaria 51 anos na próxima sexta-feira (31).

O MP informou a abertura de uma "investigação para determinar as causas da morte", já que as primeiras equipes de emergência não encontraram "nada suspeito" na residência.

"Com o desaparecimento repentino de Kavinsky, a França perde uma de suas vozes mais singulares. Do filme Drive aos Jogos Olímpicos de Paris, o mundo inteiro vibrou com Nightcall", escreveu na rede social X a ministra da Cultura, Catherine Pégard.

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Pianista autodidata nascido na região de Paris, Kavinsky iniciou a carreira no começo dos anos 2000 como artista de abertura de outros nomes da cena electro francesa, como a dupla Daft Punk.

O grande momento de sua carreira foi Nightcall, um hit de synthwave de clima sombrio e andamento desacelerado, que fez parte da trilha sonora de Drive, o aclamado thriller de Nicolas Winding Refn, protagonizado por Ryan Gosling.

A canção foi interpretada pelo grupo Phoenix e pela cantora belga Angèle durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Na gravação original, a brasileira Lovefoxxx interpreta a canção.