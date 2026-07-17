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"Demorei uns 10 anos para entender o povo gaúcho": Jorge Aragão revela por que se surpreendeu com o RS

Cantor e compositor é uma das atrações da turnê "O Maior Encontro do Samba", ao lado de Zeca Pagodinho e Alcione, que chega a Porto Alegre em 14 de novembro

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William Mansque

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