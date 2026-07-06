Tradicional projeto da UFRGS, Unimúsica completa 45 anos e inicia temporada com show gratuito de Negra Li

Ler resumo

Negra Li abre a temporada 2026 do Unimúsica nesta quinta-feira (9). Isabelle India / Divulgação

Quando Negra Li subir ao palco do Salão de Atos da UFRGS na noite desta quinta-feira (9), não estará apenas abrindo mais um show em Porto Alegre. A apresentação da rapper paulistana marca também o início das comemorações pelos 45 anos do Unimúsica, projeto que transformou a universidade em um dos principais espaços de difusão da música popular no Estado e ajudou a formar gerações de plateias.

Criado em 1981 pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS, o Unimúsica atravessou mudanças institucionais, transformações no mercado cultural, crises de financiamento e até uma pandemia sem perder sua vocação principal: apresentar ao público artistas que dialogam com as mais diversas tradições musicais para além do mainstream.

Neste ano, a programação retoma o formato de série anual e reúne nomes de diferentes regiões do país sob o tema "entreluzeiros". A curadoria propõe iluminar manifestações culturais reconhecidas como patrimônios imateriais brasileiros e mostrar como elas seguem vivas e em constante reinvenção.

— Buscamos artistas independentes que dialogam com a tradição, entendendo que ela está sempre em movimento, reconstruindo-se criativamente na cena contemporânea — resume Lívia Biasotto, integrante das equipes de curadoria e coordenação do projeto.

Pioneira do rap

A escolha de Negra Li para abrir a temporada da série "entreluzeiros" traduz esse conceito. A artista é considerada uma das pioneiras e principais vozes femininas do rap, eixo musical da cultura hip-hop — que, no Brasil, nasceu em um contexto regional específico, mas hoje dialoga com todo o país e segue como uma cena múltipla e dinâmica.

A cantora leva ao palco canções do seu disco mais recente, O Silêncio que Grita, ao lado de sucessos acumulados em mais de três décadas de carreira.

Os ingressos para a apresentação podem ser retirados gratuitamente nesta segunda-feira (6), mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, no Centro Cultural da UFRGS (das 12h às 21h) e no ILEA, no Campus do Vale (das 12h às 18h).

Cinco meses de programação

Além do hip-hop de Negra Li, a edição contempla as sonoridades amazônicas do paraense Felipe Cordeiro, o maracatu rural e o cavalo-marinho presentes na obra do cantor e rabequeiro pernambucano Maciel Salú, o bumba meu boi levado pelo maranhense Tião Carvalho e o choro apresentado pelo Trio Mulheril, que reúne integrantes da região Sul (veja detalhes ao final).

— São artistas que partem da raiz, mas recriam essas tradições de maneira muito própria — comenta a curadora. — O nome da série vem justamente dessa ideia de acender faróis para movimentos culturais de diferentes regiões do país.

Roda de choro ao ar livre

Depois da abertura nesta quinta, a temporada segue até novembro. Felipe Cordeiro, conhecido pela incorporação de uma roupagem pop a estilos amazônicos como o brega e o carimbó, ministra uma aula-show de guitarrada paraense em agosto.

Em setembro, Maciel Salú faz a estreia em Porto Alegre do espetáculo Ogum e participa de um encontro formativo com o público na véspera da apresentação.

Outubro será dedicado à aula-show de Tião Carvalho, mestre popular do bumba meu boi de costa de mão, expressão originária da região de Cururupu, no litoral do Maranhão.

Já o encerramento da série ocorre em novembro com uma roda de choro ao ar livre no pátio do Campus Central da UFRGS, liderada pelo do Trio Mulheril.

— A ideia é encerrar em clima de festa e marcar uma presença forte na cidade — diz Lívia. — O Unimúsica tem um público bastante conectado, com pessoas que vêm da Região Metropolitana e até do Interior. Acreditamos que teremos plateias lotadas.

Programação do Unimúsica 2026

Nesta quinta-feira (9) | Show com Negra Li (SP)

A cantora, rapper e compositora abre a temporada com apresentação no Salão de Atos da UFRGS, às 20h. No repertório, músicas do álbum O Silêncio que Grita e sucessos de mais de 30 anos de carreira.

6 de agosto | Aula-show com Felipe Cordeiro (PA)

O cantor, guitarrista e produtor musical mostra a guitarrada paraense, às 19h, no Centro Cultural da UFRGS, com participação do instrumentista e DJ Matheus Padoca.

2 de setembro | Encontro com Maciel Salú (PE)

O cantor, compositor e rabequeiro conversa com o público sobre sua trajetória e processo criativo, às 19h, no Centro Cultural da UFRGS.

3 de setembro | Show com Maciel Salú (PE)

Em sua primeira apresentação solo em Porto Alegre, o artista leva ao palco do Salão de Atos, às 20h, o espetáculo Ogum, que mistura referências do maracatu rural, do cavalo-marinho, da cumbia e do afrobeat.

8 de outubro | Aula-show com Tião Carvalho (MA)

Mestre da cultura popular maranhense, o cantor e compositor destaca o bumba meu boi de costa de mão e outras tradições de matriz africana, às 19h, no Centro Cultural da UFRGS.

14 de novembro | Show com Trio Mulheril (SC/RS)

O encerramento da temporada será uma roda de choro ao ar livre, às 19h, no pátio do Campus Centro da UFRGS. Formado por Angela Coltri, Natalia Livramento e a gaúcha Thayan Martins, o trio faz sua estreia em Porto Alegre.

Distribuição dos ingressos para o show de Negra Li ocorre nesta segunda-feira (6). Isabelle India / Divulgação

Retirada de ingressos