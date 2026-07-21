Cantor gospel Diogo Nascimento morre aos 41 anos

O cantor havia recebido o diagnóstico de aplasia medular. Instagram: @diogonascmusic / Reprodução

Morreu o cantor gospel Diogo Nascimento, aos 41 anos, nessa segunda-feira (20). A informação foi confirmada pela página do artista nas redes sociais. O velório ocorreu ontem, em Goiânia.

O cantor realizava o tratamento para a aplasia medular, doença que afeta a produção de células sanguíneas. A condição causa anemia com imunidade baixa e risco de sangramentos frequentes.

Segundo Pedro Fernandes, amigo de Diogo, o caso do cantor evoluiu rapidamente mesmo após alguns dias de tratamento.

"As células param de produzir as células do sangue. Isso agravou muito o quadro clínico dele, inclusive sobrecarregou muitos órgãos. Muitas coisas acarretaram, um possível câncer também na medula", afirmou o amigo nas redes sociais.