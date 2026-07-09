Bonnie Tyler morre aos 75 anos em Portugal

Bonnie Tyler é conhecida pelos hits "Total Eclipse of the Heart" e "Holding Out for a Hero". ANDREW MATTHEWS / POOL

A cantora britânica Bonnie Tyler morreu aos 75 anos na noite de quarta-feira (8), informou a família da artista. Ela estava internada em Portugal desde 30 de abril, quando realizou uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração no intestino. Bonnie tinha uma residência secundária no país ibérico.

"A família e a equipe de Bonnie estão de coração partido ao anunciar que Bonnie faleceu de maneira inesperada na noite passada em um hospital de Portugal, em decorrência da doença pela qual estava sendo tratada", afirma a família em um comunicado publicado no perfil do Facebook da cantora.

Em 7 de maio, a artista foi submetida a um coma induzido para auxiliar na recuperação do procedimento. Ela foi retirada do coma em 15 de junho, mas seguiu internada na unidade de terapia intensiva (UTI).

Na época, a equipe e a família da cantora explicaram que "ela não está mais em coma, mas não se encontra nada bem e segue em cuidados intensivos", em uma mensagem publicada no site oficial de Bonnie. Todos os shows previstos até o fim de agosto haviam sido cancelados ou adiados. A artista tinha apresentações programadas na Alemanha e na Áustria, assim como em um festival no Reino Unido.

Quem é Bonnie Tyler

Gaynor Hopkins, conhecida como Bonnie Tyler, nasceu no País de Gales e se tornou uma das cantoras de maior sucesso comercial da década de 1980. Com o seu timbre rouco e performances dramáticas, ela transitava entre os gêneros country rock e ópera rock, estilo que marcou a sua carreira.

A característica da voz é resultado de uma intervenção médica feita em 1977. Após passar por uma cirurgia para a retirada de nódulos nas cordas vocais, Bonnie não respeitou as recomendações de repouso absoluto, o que resultou em rouquidão permanente.

Em 1982, a cantora assinou com a CBS (Sony), o que alavancou a carreira. No ano seguinte, colaborou com o produtor Jim Steinman e criou o álbum Faster Than the Speed of Night (1983), que rendeu à artista números históricos nas paradas britânica e americana. O álbum foi um grande sucesso comercial no Reino Unido, tornando Bonnie a primeira artista feminina britânica a estrear um disco diretamente no topo da parada do país.

Além do sucesso de 1983, a carreira de Bonnie é marcada pela faixa Holding Out for a Hero (1984), que fez parte da trilha de Footloose. Entre as gerações mais jovens, a faixa é lembrada pela presença marcante no filme Shrek 2.