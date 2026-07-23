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Anitta, Jão e Pabllo Vittar lançam novos projetos; veja datas e detalhes

Cantoras apresentam novas fases da carreira, enquanto Jão confirma a chegada do quinto álbum e prepara um evento gratuito 

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