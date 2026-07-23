Anitta, Jão e Pabllo Vittar lançam novos projetos; veja datas e detalhes

Anitta, Pabllo Vittar e Jão agitam as redes sociais. Divulgação / Reprodução / Divulgação / Instagram: @pabllovittar

O pop nacional ganhou novos capítulos nesta quinta-feira (23). Anitta, Jão e Pabllo Vittar aproveitaram o dia para apresentar seus próximos projetos e movimentar a cena musical brasileira.

Anitta lança Equilibrivm II, a segunda parte do seu projeto mais pessoal da carreira. Já Jão surpreendeu os fãs ao anunciar, durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida, que seu quinto álbum de estúdio está a caminho.

Pabllo Vittar também revelou novidades. Enquanto Lost in Lust, seu sétimo álbum, não chega às plataformas, os fãs poderão ouvir Rockstar, o primeiro single do projeto, que será lançado ainda nesta quinta-feira (23). A seguir, saiba mais sobre cada um dos lançamentos.

Veja abaixo o que se sabe sobre cada lançamento

Anitta - Equilibrivm II

Anitta expande o universo de seu oitavo álbum de estúdio com o lançamento de "Equilibrivm Parte II". Divulgação / Divulgação

A carioca expande o universo de Equilibrivm, seu oitavo álbum de estúdio, com o lançamento de Equilibrivm Parte II, disponível nesta quinta-feira (23), às 21h.

Nas duas etapas do projeto, a artista mergulha em seu lado mais pessoal e introspectivo, explorando referências às raízes da religião afro-brasileira como uma das facetas centrais do trabalho.

A cantora, inclusive, escolheu Porto Alegre para dar início à turnê desta nova era. O primeiro show acontece em 1º de agosto, na Fly 51, na Zona Norte da Capital.

Equilibrivm II contará com 17 faixas, sendo 13 delas em parceria com artistas consagrados de diferentes gêneros e gerações da música brasileira.

Entre os nomes confirmados estão Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart'nália, MC Tha, Mestrinho, Alexandre Carlo, Letícia Fialho, Brô MC's, Katú Mirim, Kbrum, Los Brasileros e o Grupo Ofá, formado por integrantes do Terreiro do Gantois, em Salvador.

Pabllo Vittar: Rockstar

Pabllo Vittar anunciou seu sétimo álbum de estúdio, "Lost in Lust". Gabriel Renné / Divulgação

Pabllo Vittar anunciou nessa terça-feira (21) o título de seu sétimo álbum de estúdio, Lost in Lust, que chega às plataformas em 1º de outubro.

Antes do lançamento, os fãs poderão conferir o primeiro single da nova era, Rockstar, parceria com a rapper porto-riquenha Villano Antillano, disponível a partir desta quinta-feira (23), às 21h.

Segundo a própria artista, as 12 faixas, que exploram aspectos da música eletrônica, serão cantadas em inglês e espanhol, voltadas para o mercado internacional.

O disco marca uma virada na carreira da drag queen, sendo este, seu primeiro lançamento de forma independente desde que encerrou seu contrato com a gravadora Sony Music Brasil.

A cantora também tem show marcado em Porto Alegre neste ano. Com a turnê Halloween da Pabllo, ela se apresenta na Fly 51 no dia 17 de outubro.

Jão: Memórias Póstumas

Jão anunciou o lançamento de seu novo álbum, intitulado "Memórias Póstumas". Hudson Rennan / Divulgação

Após mais de um ano afastado dos palcos, Jão anunciou o lançamento de seu novo álbum, Memórias Póstumas, para o próximo domingo (26).

Na divulgação feita nas redes sociais, o cantor compartilhou um trailer da produção, que indica uma abordagem de temas como o luto, sentimento vivido pelo artista após a morte do pai, no ano passado.

O novo álbum marca um novo capítulo na carreira do artista. Seus quatro primeiros discos — Lobos (2018), Anti-Herói (2019), Pirata (2021) e Super (2023) — formam uma tetralogia inspirada nos quatro elementos da natureza: terra, ar, água e fogo, respectivamente. O próprio cantor definiu esse ciclo como "a história dos meus vinte anos".

O primeiro indício do comeback veio por meio de uma parceria com o Google disponibilizada na quarta-feira (22). Ao pesquisar o nome do artista, uma animação com flores brancas passou a aparecer na tela. A ação já somou mais de dois milhões de interações e viralizou entre os fãs.

Jão firmou parceria com o Google para divulgar seu novo álbum. Reprodução / Google

Horas depois, documentos publicados pelo Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo revelaram que a equipe do cantor produzirá um evento gratuito neste domingo (26), no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Fãs especulam que a ação seja uma audição oficial do novo álbum, mas a apresentação ainda não foi confirmada pela equipe do artista.