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"Equilibrium Tour"
Notícia

Anitta estreia nova turnê em Porto Alegre neste sábado; saiba o que esperar

Show traz repertório focado no novo álbum e experiências de autocuidado antes da apresentação

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Alexandre Rodrigues

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