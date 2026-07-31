Anitta estreia nova turnê em Porto Alegre neste sábado; saiba o que esperar

Anitta dará início à turnê de seu mais recente álbum, "Equilibrivm", em Porto Alegre. ANDRÉ NICOLAU / Divulgação

Quem for assistir ao show de Anitta em Porto Alegre pode se despir de qualquer nostalgia. A artista, que sobe ao palco da Fly 51 neste sábado (1º), na estreia da Equilibrium Tour, convida o público a viver o presente. A programação começa às 14h, com a abertura dos portões. A DJ Ise assume o palco às 16h30min e prepara a chegada da apresentação principal, marcada para as 18h. A experiência, no entanto, vai além da música: é preciso entender o conceito que sustenta o espetáculo.

Lançado em abril e concluído no último dia 23 com a chegada da segunda parte, Equilibrium, oitavo álbum de estúdio da cantora, reúne referências do pop, funk, samba, reggae e de sonoridades afro-brasileiras para falar de identidade, espiritualidade, ancestralidade e transformação pessoal.

— Esse álbum não só mistura ritmos, músicas que falam de amor, amor-próprio, de autoconhecimento, mas também fala de religiosidade, de espiritualidade em todas as suas vertentes, não só da que eu sigo, mas todo tipo de crença, de fé em Deus, em nós mesmos — disse a cantora ao apresentar o projeto no programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Da menina criada em Honório Gurgel, no subúrbio do Rio de Janeiro, à artista que conquistou o mundo, a trajetória segue como pano de fundo. O destino é que mudou, transformando-se em um mergulho na própria essência. Não à toa, Anitta exalta como nunca antes sua fé no Candomblé — religião que passou a ocupar um lugar central em sua obra e que ainda a torna alvo de intolerância sempre que manifesta a crença.

Muito além dos hits

Mas e os proibidões? Ficaram para trás? Para a Equilibrium Tour, a resposta é sim. Com foco na temporada brasileira, a cantora já deixou claro que o novo álbum pede uma experiência bem diferente dos grandiosos Ensaios da Anitta. A proposta é uma apresentação guiada pela tranquilidade.

— Para você ir a esse show, você precisa ter escutado o álbum inteiro, porque é isso que vou cantar. Tem gente que ama minhas músicas de trabalho, ai é um show diferente. Tem gente que vai ouvir o álbum inteiro, mas é um público menor. Esse vai ser um show do álbum, do conceito do álbum, e só vou cantar o que tem a ver com a mensagem. Vai ser um pouco menor — adiantou em coletiva de imprensa realizada em abril.

Em entrevista ao site Hugo Gloss, Anitta revelou duas músicas do seu "antigo testamento" que fazem sentido na era atual: Ritmo Perfeito e Zen. Se elas vão aparecer no repertório, os fãs só vão descobrir mesmo no sábado. Depois da capital gaúcha, a turnê também vai passar por São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Niterói (RJ) e Salvador (BA).

Já a cenografia teve um pequeno spoiler revelado na segunda-feira (27), por meio de um vídeo dos ensaios publicado no perfil @equilibrivm no Instagram. As imagens mostram um palco formado por plataformas em diferentes alturas, criando uma espécie de escadaria que deve ser explorada nas coreografias.

É possível ver percussionistas com tambores presos ao corpo, sugerindo que a apresentação terá momentos de forte influência percussiva. O registro revela, ainda, a presença de bailarinos com adereços como grandes folhas e tecidos dourados, elementos que reforçam a estética inspirada na natureza e na espiritualidade.

Experiências imersivas

O conceito da turnê não ficará restrito ao palco. Antes da apresentação, o público poderá conhecer a Vila Equilibrivm, um espaço dedicado ao autocuidado e ao bem-estar, com atividades como meditação, yoga, breathwork (trabalho respiratório), sound healing (terapia do som), dança circular, além de consultas de tarô, numerologia, mapa astral e rodas de cura. A programação será diferente em cada cidade e tem curadoria do Virada Zen, considerado um dos principais movimentos de autoconhecimento e saúde integral da América Latina.

Ao anunciar a novidade, Anitta explicou: “A ideia é demonstrar na prática os processos mentais e espirituais que fazem parte do meu universo agora e que inspiraram as músicas que vocês curtirão no show. Cheguem cedo”.

Patrocinadora oficial da turnê, a Natura estará na Vila com uma pop-up store, na qual o público poderá conhecer diferentes produtos da marca. Em um segundo espaço, o Spa Natura Ekos oferecerá sessões gratuitas de massagem para pés e mãos.

As experiências funcionam por ordem de chegada, com inscrição no dia, na cabine de check-in. É permitida apenas uma participação por pessoa em cada uma delas, conforme a disponibilidade de vagas.

Experiência começa antes do palco: Vila Equilibrivm diversas reunirá práticas. Natura / Divulgação

"Equilibrium Tour" em Porto Alegre