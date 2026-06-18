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“Temos certeza que vai ser uma noite linda”: Gilsons apresentam novo álbum em Porto Alegre

O trio faz uma parada na Capital para apresentar seu segundo álbum aos porto-alegrenses em meio a turnê internacional que inclui América Latina, Europa e Oceania

Gabriel Vieira*

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