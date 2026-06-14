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Quem era Oliver Tree, cantor americano que morreu em acidente entre helicópteros no Rio

Músico de 32 anos era conhecido por músicas como "Miss You" e "Life Goes On" 

Estadão Conteúdo

André Carlos Zorzi

Zero Hora

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