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Prisão, "cancelamento" e quase fim da banda: como os Titãs criaram "Cabeça Dinossauro" há 40 anos

Banda fala sobre turnê comemorativa do disco, que chega a Porto Alegre no dia 17 de julho

William Mansque

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