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Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto formam os Titãs. Pedro Dimitrow / Divulgação

Os Titãs chutaram a porta com Cabeça Dinossauro. Ao lançar o disco, em 1986, a banda parecia soltar algum grito entalado na garganta. Um trabalho visceral e provocador, que ainda soa atual.

Para celebrar as quatro décadas, a banda está promovendo a turnê Titãs — Cabeça Dinossauro 40 Anos, que passará por Porto Alegre. O grupo vai se apresentar no Auditório Araújo Vianna no dia 17 de julho (veja detalhes ao final).

A atual formação dos Titãs conta com Branco Mello (vocal e baixo), Sérgio Britto (vocal, teclado e piano) e Tony Bellotto (guitarra). Nas apresentações da turnê, o grupo tem tocado todas as 13 faixas do álbum, o que inclui AA UU, Bichos Escrotos, Homem Primata, Polícia e Família.

Contudo, há espaço no repertório para faixas de outros trabalhos que conversam com o álbum. O setlist tem contado com canções como Diversão, Flores, Eu Não Aguento e Desordem.

Todas as músicas do show têm esse viés mais ácido e contestador, como observa Britto. Segundo ele, a banda procura preservar no palco o espírito com o qual gravou as faixas de Cabeça Dinossauro.

— É muito fiel (à época) e talvez soe até melhor, porque as condições técnicas hoje em dia são muito melhores do que as que a gente tinha nos anos 1980 — atesta.

Britto destaca que há um vultuoso aparato cenográfico, com suporte visual para cada música. A parte instrumental também recebeu a devida atenção, como ressalta Britto, lembrando que algumas músicas de Cabeça Dinossauro contêm três partes de guitarra. Por isso, foi adicionado mais um guitarrista para a turnê. O próprio Britto comprou o mesmo teclado que costumava usar na época da gravação do disco.

— O que mudou mais talvez seja não termos todos os vocalistas daquele período (Paulo Miklos, Nando Reis e Arnaldo Antunes). Tivemos que nos adaptar e contornar de outra maneira. Mas já fazemos isso há décadas — pontua Britto.

Fruto da redemocratização

Cabeça Dinossauro foi o terceiro disco de estúdio dos Titãs. O contexto da banda era turbulento: o álbum anterior, Televisão (1985), havia recebido uma recepção morna. Bellotto e Arnaldo Antunes, então integrante do grupo, haviam sido presos no final do ano anterior por porte de drogas.

Por conta do episódio, os Titãs sofreram um duro "cancelamento" naquele período. Cogitou-se até o encerramento da banda.

Então, o grupo catalisou todas as angústias e frustrações em composições mais agressivas, transpondo suas revoltas contra o Estado (Polícia), a religião (Igreja) e, entre outras questões, o capital (Homem Primata).

Foi um período em que se comemorava com genuína alegria o fim da ditadura. Era o disco certo na hora certa. TONY BELLOTTO Guitarrista dos Titãs

Ao mesmo tempo, a sonoridade apresentava influências do punk rock e pós-punk, caracterizando-se como o registro mais cru e pesado da banda até então. Também havia elementos de funk (Bichos Escrotos) e reggae (Família). Foi um momento de criatividade pujante dos Titãs.

Bellotto observa que a efervescência política e social da redemocratização entrou em Cabeça Dinossauro. Para o músico, é um disco fruto do fim da ditadura. Esse contexto social foi fundamental para ter feito tanto sucesso, ele argumenta.

— O disco foi um grito represado. Quando as pessoas estavam cantando todas aquelas músicas, como "porrada nos caras que não fazem nada" (da faixa Porrada), também estavam entoando slogans de liberdade — avalia o guitarrista. — Foi um período em que se comemorava com genuína alegria o fim da ditadura. Era o disco certo na hora certa.

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Bellotto acrescenta que Cabeça Dinossauro é um álbum conceitual, em que uma música conversa com a outra. É um trabalho galgado na virulência, como ele ressalta, mas também na sofisticação.

— Cabeça Dinossauro tem um som cru que, junto com a qualidade das canções, fez com que ele não ficasse datado. É um disco atual, e eu acho que vai permanecer atual sempre, porque é muito visceral — finaliza Bellotto.

Titãs – "Cabeça Dinossauro 40 anos"