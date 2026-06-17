Música

Aos 81 anos
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"Nunca enxerguei frieza. Sempre fui recebida com muito calor humano”, diz Leci Brandão de volta ao Rio Grande do Sul

Cantora de 81 anos chega a Porto Alegre neste sábado (20), no Teatro do Bourbon Country, para noite de clássicos, emoção e celebração de uma trajetória de mais de cinco décadas

Alexandre Rodrigues

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